Bia Miranda se pronuncia sobre episódio da mãe, Jenny: ‘Sabia onde é que isso ia parar’

Nesta quarta-feira (06), o Hospital de Base de São José do Rio Preto emitiu um comunicado médico atualizando a situação de Zé Neto. A equipe de saúde informou que o cantor permanece sob cuidados intensivos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e que a previsão é que permaneça internado por pelo menos mais um dia. Além dos ferimentos corporais, o sertanejo sofreu a fratura de três costelas.

“O quadro clínico do cantor José Toscano Martins Neto é estável, no entanto, devido à gravidade do acidente automobilístico, ele permanecerá internado na UTI, sob observação da equipe médica multidisciplinar, até esta quinta-feira (07), quando será reavaliado”, afirmou o hospital.

A equipe médica informou ainda, que o cantor está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio”.

Segundo um comunicado emitido pela equipe do cantor, ele teria sofrido uma acidente de carro, na noite da última terça-feira (05), na saída do sítio do sertanejo. O carro teria capotado após colidir na rodovia e ele teve ferimetnos no tórax e fraturas em três costelas. O sertanejo foi socorrido e levado à uma unidade de saúde em São José do Rio Preto SP.