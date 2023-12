Bia Miranda usa rede social pra se defender de ataques: ‘Eu não preciso disso, já tenho’

MC Mirella e Dynho Alves pararam as redes sociais durante a tarde desta quarta-feira (27), ao publicarem as primeiras fotos da filha, Serena, que nasceu na última terça-feira (26). Os papais mostraram mais detalhes do parto e deixaram os seguidores babando!

Na ocasião, Mirella escreveu uma declaração sobre a chegada da filha e mostrou as primeiras imagens do rostinho da pequena. “Bem-vinda, Serena! Minha filha é a coisa mais linda do mundo, tão calminha, tão tranquila, tem uma força tão grande e logo logo estará no quarto com a gente! Te amamos”, escreveu a funkeira na legenda.

“Tava ansiosa para ver o rostinho dessa criança, acompanhei todos os detalhes do parto”, admitiu uma seguidora nos comentários da publicação. “Eu não conseguia nem dormir ontem esperando mais atualizações”, disse outra fã da cantora. “A neném mais linda do mundo”, elogiou uma terceira. Confira: