Bianca Andrade revela como aconteceu o fim de seu relacionamento com Fred: ‘Dói’

No mais recente episódio do MaterniDelas, Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, abordou abertamente o encerramento de seu relacionamento com Fred Bruno, que aconteceu em abril de 2022. Passados mais de doze meses desde o término, a influenciadora expôs os motivos que culminaram na separação, oferecendo insights adicionais sobre como seu filho Cris desempenhou um papel decisivo na tomada dessa decisão.

“Eu via que o Bruno era incrível como pai do meu filho, mas o nosso relacionamento, nós dois, não estava saudável. Então, a gente parou e falou: ‘Cara, vamos entender que são coisas diferentes e vamos nos comprometer em ter uma relação amigável e saudável para o nosso bebê’. A gente separou bem, a gente não se separou em briga. Então, isso foi muito conversado”, disse.

A influenciadora ainda completou: “Claro, toda separação dói, né, gente? Óbvio. A pessoa saiu de casa, aquele chororô. Parece um luto, é um luto, né. Na minha perspectiva, consegui manter-me forte e pensar: ‘Não, eu não sou menos mãe porque escolhi viver minha vida sem estar casada”.