Bianca Andrade se emociona ao falar de empreendedorismo e se emociona: ‘Dói’

Empresária e influenciadora digital, Bianca Andrade recorreu às redes sociais nesta sexta-feira (9), para expressar suas reflexões sobre empreendedorismo. Enquanto está em Londres, Inglaterra, para um intercâmbio, ela compartilhou seus pensamentos através dos Stories do Instagram, onde foi vista com lágrimas nos olhos.

“Eu não sei exatamente ainda o porquê de tudo isso que está acontecendo na minha vida, ao mesmo tempo tem tanta coisa boa e tanta coisa difícil, que faz com que eu me emocione assim desse jeito. Nós precisamos falar sempre dos nossos momentos difíceis, sabia?”, iniciou a blogueira.

Bianca ainda reforçou: “Eu estou aqui vivendo essa fase [intercâmbio], muita gente me acompanhando, muita gente me vendo sonhar, me vendo realizar, me vendo com um filho maravilhoso, com uma carreira maravilhosa… Só que, cara, ainda assim tem dia que dói muito aqui dentro. Tem hora que é muito solitário o caminho de empreender e tomar decisões”.