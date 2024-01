Cronograma ressalta compromisso com a arte, cultura, informação e inclusão sociocultural em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou um balanço das ações realizadas na Biblioteca Municipal Viveiro das Letras. Entre as atividades desenvolvidas em 2023, destaca-se o “Encontro com Escritores”, realizado em maio, numa parceria com a Academia Rondoniense de Letras, oportunidade na qual os escritores realizaram palestras sobre produção da escrita aos alunos do ensino fundamental II da rede de ensino.

Em julho foi realizado evento alusivo ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra Pessoa Idosa, ação que contou com público idoso, cuidadores e familiares, além dos jovens para debaterem sobre políticas públicas voltadas à pessoa idosa.

A Biblioteca Municipal Viveiro das Letras teve uma programação especial durante o mês de outubro, durante a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, com objetivo de promover o acesso à leitura, o gosto pelos livros e a difusão das bibliotecas. Foram realizadas palestras com escritores para o público adolescente-estudantil, lançamento de livros de autores regionais, visita guiada na biblioteca, entre outras atividades.

Já em novembro foi promovido o “Sarau Viveiro de Gente Boabá – Potências Negras na Sociedade Atual”, com objetivo de destacar e celebrar as contribuições negras na sociedade através da arte, cultura e informação. O Sarau contou com uma variedade de apresentações artísticas, incluindo músicas, poesias, dança e muito mais da arte afro sul-americana.

O Clube da Leitura foi realizado durante todo o ano de 2023, todas as terças e quartas, com atividades voltadas para alunos do ensino fundamental I da rede municipal de ensino com oficinas de leituras e visitas guiadas na biblioteca. Os alunos receberam informações sobre o que é uma biblioteca pública, a prestação

de serviços que oferece e suas funções. Foram atendidos cerca de 1.200 alunos no projeto ao longo de 2023.

Já durante o evento da Base Aérea em parceria com a Prefeitura de Porto Velho em comemoração ao aniversário de Santos Dumont, a Biblioteca Municipal Viveiro das Letras participou levando suas obras literárias infanto-juvenil e pessoal de apoio para atendimento ao público do evento.

A biblioteca segue com atendimento ao público em geral, inclusive com empréstimo de livros e acesso aos computadores, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h30. A Biblioteca Municipal Viveiro das Letras está localizada na avenida Jatuarana, nº 5068, bairro Cohab.

Texto: SMC

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO