Bicicleta comum ou ergométrica: veja como escolher a melhor opção

FreePik Um dos sintomas de infarto é a dor no peito

Pesquisadores da Universidade de São Paulo ( USP ) analisaram e concluíram que os jogos da Copa do Mundo aumentam os registros de infarto agudo do miocárdio (IAM). Segundo o estudo, o número de IAM sobe de 4% a 8% durante partidas de futebol da seleção brasileira .

Os dados obtidos pela USP foram nos torneios entre 1998 e 2010 e tiveram o auxílio dos Sistemas de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), gerenciados pelo Ministério da Saúde.

O que é o infarto?

O infarto do miocárdio ocorre quando inúmeras células que ficam na região do coração morrem por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo. Como consequência, as artérias entopem e dificultam a oxigenação no órgão.

Fatores de risco

Algumas condições que podem aumentar a chance de ter infarto do miocárdio ao longo da vida. Homens acima dos 45 anos, assim como mulheres que já passaram dos 55 anos, correm maior risco.

Veja outros fatores que podem gerar infarto do miocárdio:

Colesterol Alto;

Depressão;

Diabetes;

Estresse;

Hipertensão;

Obesidade;

Sedentarismo;

Tabagismo.

Sintomas de infarto

Dor forte no peito;

Falta de ar;

Náuseas;

Palidez;

Sensação de desmaio;

Suor frio;

Vômito.





Fonte: IG SAÚDE