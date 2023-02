Biden diz que Putin cometeu ‘grande erro’ ao suspender acordo nuclear

Corpo de Bombeiros de Bombeiros – Divulgação Estrutura comprometida na manhã de segunda-feira

Nesta quarta-feira (22), o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) retomou as buscas pelo jovem Brian Grandi, de 20 anos , que desapareceu após a queda da ponte que liga os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul na madrugada da última segunda (20) .

De acordo com o CBMSC, a operação ocorre ao longo do rio Mampituba e praias adjacentes com seis bombeiros militares, dois guarda-vidas civis, a embarcação e motonáutica. A ação é realizada em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), Polícia Militar, Polícia Civil, Brigada Militar e Marinha.

Na madrugada dessa terça (21), as equipes de Passo de Torres foram acionadas por pessoas que disseram ter possivelmente visto um corpo às margens do rio, mas, quando a equipe chegou ao local, constataram que se tratava de um toco de madeira.

Segundo os bombeiros, por volta das 16h20 eles receberam um novo comunicado, de que um guarda-vidas teria avistado um corpo na praia Bella Torres. As buscas no local indicado foram feitas com ajuda de jetski e um helicóptero do CBMRS, mas nada foi encontrado.

“Ainda há uma pessoa desaparecida na região, e seu desaparecimento pode estar ligado com a queda da ponte”, afirmou a corporação em comunicado. “Qualquer informação que pode auxiliar nas buscas pode ser repassada através do telefone 193”.

A família de Brian disse que o último contato do jovem foi pelo celular, perto do horário em que os cabos de sustentação da ponte de romperam, enquanto cerca de 100 pessoas passavam por ela.

A maior parte, que voltava para Torres ( RS ) de uma festa de Carnaval em Passo de Torres ( SC ), conseguiu ser resgatada pouco tempo depois.

Acredita-se que os cabos da ponte tenham se rompido pela quantidade de pessoas que passava em cima dela no momento , já que a capacidade da ponte era de até 20 pessoas.

Nas redes sociais, pessoas próximas a Brian relataram que o jovem tinha deixado a bicicleta dele no lado de Torres, onde ele mora, e, após ter ido à festa — na parte catarinense —, avisou que atravessaria a ponte para pegá-la. Depois de os cabos da ponte terem se rompido, porém, a bicicleta do jovem continuou no mesmo lugar.

Fonte: IG Nacional