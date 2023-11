Biden e Kamala Harris não devem comparecer à COP28

Marcelo Camargo/Agência Brasil – 29/05/2023 Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

Após a suspensão das sanções econômicas dos Estados Unidos sobre a Venezuela, o país anunciou nesta segunda-feira (27) um acordo com seis multinacionais do setor petrolífero. Com informações da Revista Veja.

As concessões permitem que a Venezuela venda o petróleo bruto em seu valor integral. Estão sendo feitas negociações com empresas da França, Índia e China.

Além das empresas internacionais, o setor privado venezuelano também manifestou interesse em investir e apresentou propostas para aumentar a produção de petróleo no país.

Diariamente, a Venezuela produz 800 mil barris de petróleo. O estimado é que caso os acordos com as multinacionais sigam adiante, a produção de petróleo aumente para mais 1 milhão de barris por dia.

Em troca da suspensão das sanções, os Estados Unidos pedem ao governo de Nicolás Maduro eleições presidenciais livres para 2024, além da soltura de mais de 300 presos políticos e a suspensão de proibições eleitorais. O governo americano afirmou que as sanções podem ser retomadas caso a Venezuela não cumpra o acordo.

O mais recente episódio envolvendo a suspensão das primárias da oposição, que elegeu María Corina Machado para enfrentar Maduro, pode prejudicar o governo em relação às concessões.Machado segue impedida de ocupar cargos públicos, o que também viola o acordo.

Fonte: Internacional