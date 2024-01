Biden pede remoção de arame na fronteira com México à Suprema Corte

Reprodução / CNN Brasil – 02.01.2024 Biden pediu remoção de arame que separa México dos EUA

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu à Suprema Corte que a Patrulha da Fronteira do país removesse o arame farpado que fica na fronteira com o México.

A solicitação, no entanto, representa uma escalada na disputa entre Biden e o governador republicano do Texas, Greg Abbott, sobre a política de fronteira. O embate em questão é sobre se a Patrulha de Fronteira pode ou não cortar o arame farpado que o Texas instalou nas margens do Rio Grande.

No ano passado, o estado entrou com uma ação para impedir que os fios fossem cortados, dizendo que a ação destruiria ilegalmente propriedades estatais e prejudicaria a segurança no local.

Um tribunal federal de apelações também ordenou, no mês passado, que os agentes da Patrulha de Fronteira parassem com a prática enquanto o processo judicial ocorria. Agora, o Departamento de Justiça entrou com um pedido de emergência, pedindo que a Suprema Corte anule a decisão.

A administração de Biden afirmou, em documentos judiciais, que os agentes cortaram os arames para fornecer assistência médica os imigrantes que precisavam ou para deter migrantes que já cruzaram o território norte-americano.

