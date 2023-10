Biden pode visitar Israel nesta semana a convite de Netanyahu

Reprodução: Flickr Daniel Noboa, presidente eleito do Equador

O Brasil parabenizou nesta segunda-feira (16) o candidato liberal Daniel Noboa pela vitória no segundo turno das eleições presidenciais do Equador .

Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, “o governo brasileiro felicita as autoridades e o povo equatoriano pela realização do segundo turno do pleito presidencial em ambiente de harmonia e congraçamento democrático, e cumprimenta o Senhor Daniel Noboa por sua eleição”.

Além disso, expressa “a disposição de buscar o aprofundamento contínuo da relação bilateral, em prol do desenvolvimento das duas sociedades e de toda a região sul-americana”.

Noboa alcançou 52,30% dos votos, com 92,98% das urnas apuradas, garantindo, assim, o cargo de presidente do país. Ele é filho de um dos homens mais ricos do país, Álvaro Noboa e não tem uma experiência longa na política. Foram apenas dois anos como deputado na Assembleia Nacional e agora se tornou o presidente mais jovem da história do país.

