Big Brother Brasil: Mais que Entretenimento, Um Reflexo da Sociedade

“LIVROS INFANTIS ESTÃO ACABANDO COM A EDUCAÇÃO DAS NOSSAS CRIANÇAS”, AFIRMA EM VÍDEO ESPECIALISTA EM LITERATURA

O título do vídeo é sintomático: “Listas de Livros exigidas pelas escolas, que estão acabando com a educação do seu filho!”. Está nas redes sociais. Basta pesquisar pelo nome da especialista, a professora de Literatura Kemily Rodrigues. Pois ela faz duras críticas contra a relação de livros infantis, apresentada pela ampla maioria das escolas do Brasil, para o aprendizado de crianças na faixa etária da alfabetização ao primeiro grau de ensino. “Quantos pais leem a lista destes livros, antes de comprá-los e apresentá-los aos seus filhos”, questiona a especialista. Basicamente, a professora\ diz que há ums série infindável de livros que não educam, não ensinam nada, são muito ruins sob todos os aspectos que se analise e, mais que isso, em muitos casos, a leitura é indicada para as crianças para apresentar temas como racismo e feminismo, como se elas estivessem preparadas para compreender esses toques ideológicos. “Querem transformar nossas crianças numa espécie de especialistas em sociologia”, lamenta a especialista em Literatura. Além de tudo, segundo denuncia, “raramente essas listas têm algum livro da rica literatura infantil, que jamais perde seu valor, como os livros dos Irmãos Grimm, de Monteiro Lobato e tantos outros. Nada de “O Pequeno Príncipe”, de Saint-Exupéry; nada de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol; praticamente zero de O Sítio do Pica-pau Amarelo, de Monteiro Lobato, apenas para citar três exemplos. Os títulos agora são do tipo “As Princesas também soltam pum!” ou outro sobre uma sereia que pega uma faca para matar o Príncipe ou, ainda outro, cujo título não foi citado pela professora Kemily, que tenta ensinar o combate ao racismo mas, mais que tudo, é totalmente racista.

Num longo depoimento que está “bombando” nas redes sociais, a professora Kemily diz que é vital os país acompanharem e conhecerem cada uma das publicações pedidas nas listas fornecidas pelas escolas, para saberem como seus filhos estão sendo educados. “Estão ensinando seus filhos com livros que usam uma linguagem muito superficial e muito baixa. A maioria deles não é escolhida para desenvolver o imaginário das crianças, como os que falam que existem vários deles ou os que ridicularizam a figura paterna!”. São questões gravíssimas que, sem o apoio dos país, continuarão sendo usadas para doutrinar crianças entre seis e dez anos. Uma vergonha! Assista o vídeo no link https://www.instagram.com/p/C0m_Ik4Lpcp/. O Instagram dela: (@profkemily).

ESTUDO DA UNIR DE 15 ANOS, COM 13 MIL ESPÉCIES, DIZ QUE NÃO HÁ RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO DOS PEIXES DO RIO MADEIRA

A divulgação de um trabalho de longa pesquisa, assinado pelo professor da Unir Wanderley Bastos, contesta o que se ouve falar sobre a contaminação de mercúrio pelos peixes do rio Madeira e outros rios onde há garimpagem de ouro. Segundo o estudo, feito de forma ininterrupta desde 2008, em todos os tipos de peixes analisados no rio Madeira, e, nenhum foi encontrado concentração de mercúrio que pudesse causar qualquer dano aos seres humanos que os consumissem. Em determinado trecho do estudo liderado pelo professor Bastos, ele afirma que foram avaliados os diferentes peixes, com diferentes hábitos alimentares. Os resultados apontam que, em nenhum dos peixes estudados, houve incidência de concentrações de mercúrio acima dos níveis considerados perigosos ao consumo humano, pelos critérios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Diz o estudo, em determinado trecho: “essa informação é importante, pois não há necessidade em se alarmar a população, especialmente aquela que só tem esta fonte de proteína animal para se alimentar”. O estudo feito com mais de 13 mil peixes, durante 15 anos, contraria resultados de pesquisas patrocinadas por ONGs e entidades ligadas ao ambientalismo, afirmando que os peixes do Madeira e de outros rios da região estariam contaminados com altas doses de mercúrio. A Ciência, através dos estudos da Universidade Federal de Rondônia, desmentem esse catastrofismo!

PESQUISA DE INSTITUTO NACIONAL COLOCA MARIANA E MARCELO CRUZ À FRENTE, NA DISPUTA PELA PREFEITURA DA CAPITAL

Se a eleição para a Prefeitura de Porto Velho fosse hoje e os candidatos fossem os citados numa pesquisa do Instituto Ipespe Analítica, com atuação nacional, a ex-deputada federal Mariana Carvalho e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Cruz, iriam para o segundo turno. O instituto realizou pesquisa em todas as Capitais da região norte, onde na grande maioria das cidades, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, lidera com folga em várias delas. Na Capital dos rondonienses, Mariana, do Republicanos, aparece com 22 por cento das intenções de voto, enquanto Marcelo Cruz, do Patriotas, que, com a fusão com o PTB, passará a se chamar Partido da Renovação Democrática (PRD) está em segundo, com 10 por cento. A deputada federal Cristiane Lopes, do União Brasil, vem logo atrás, com 9 por cento; Alan Queiroz, do Podemos, com 8 e Fátima Cleide, do PT, com apenas 1 ponto percentual. A relação de apenas cinco nomes deixa fora pré-candidatos considerados também com chances reais, mas dá uma ideia de quem, neste momento, estaria bem postado na disputa pela cadeira de Hildon Chaves. A liderança de Mariana Carvalho não é surpresa. Ela é o nome apoiado pelo atual Prefeito e tem uma história política de ligação forte com a cidade. Já Marcelo Cruz é um político em ascensão. Teve uma passagem positiva pela Câmara de Vereadores; uma eleição elogiada para seu primeiro mandato e a duplicação dos seus votos no segundo, por si só falam na aceitação do seu nome entre os eleitorado porto-velhense, seu principal reduto eleitoral. Claro que há ainda um longo caminho até as urnas, em outubro, mas que ninguém duvide de que Mariana e Marcelo são pré-candidatos com chances reais, na corrida pelo comando da principal cidade rondoniense

NOSSO AGRONEGÓCIO, COMBATIDO POR DESCEREBRADOS IDEOLÓGICOS, EXPORTA 1 MILHÃO E 600 MIL REAIS POR MINUTO

Um terço do PIB. Um terço de todos os empregos no país. Mais de 50 por cento do que o Brasil vende ao exterior, o que nos possibilitou, aliás, um recorde positivo na balança comercial de 2023. De toda a soja produzida no mundo, 40 por cento o é pelos produtores brasileiros. Do açúcar que o mundo compra, metade vem do Brasil. Do café consumido no Planeta, 30 por cento é brasileiro. Em relação ao suco de laranja, 80 por cento da produção consumida no mundo vem do Brasil. Na Europa, de cada dez copos de suco tomados, nove são de frutas vindas da nossa produção brasileira. Em termos de proteínas, 25 por cento da carne consumida no Planeta é brasileira e um terço do frango. Tem mais: 30 por cento do milho é brasileiro. Nossas exportações, apenas vindas do agronegócio, representam 1,6 milhão de reais a cada 60 segundos. Todos esses dados estão num vídeo do canal “investnewsbr”, onde o especialista no assunto Leandro Guissoni dá todas essas informações. Vale a pena assistir na íntegra. Em relação a Rondônia, que não está no vídeo, mas depende também do crescimento do agronegócio, ele representa hoje algo em torno de 20 por cento do nosso PIB. Pois é esse setor gigante da nossa economia que descerebrados, cegos por uma ideologia que não deu certo em lugar algum do mundo, querem combater, inclusive com ações de terror contra produtores da Amazônia, por exemplo, praticados por ordens superiores. Sem o agronegócio, milhões de brasileiros vão depender dos Bolsas Disso e Bolsas Daquilo. Infelizmente, talvez, seja isso que eles querem…

MINISTRO DO STF SERIA ASSASSINADO NUM GOLPE PREPARADO CONTRA A DEMOCRACIA? ATÉ AGORA NÃO HÁ NOMES DOS ENVOLVIDOS

A segunda-feira registra o primeiro ano dos atos de 8 de janeiro, que o governo Lula e seu aliado, o STF, considera como atos terroristas, na tentativa de derrubar o governo que recém se instalava, enquanto a oposição considera que foram atos de vandalismo, semelhantes aos praticados em outras ocasiões no passado, sem vítimas, sem derramamento de sangue e sem consequências maiores. Com o passar do tempo, surgem novas afirmações sobre o assunto, algumas delas assustadoras, como as feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, de que haveria um golpe sangrento em andamento, em que, caso fosse vitorioso, ele mesmo, Moraes, seria preso e enforcado em praça pública ou assassinado, quando no caminho da detenção. O ministro citou, na entrevista para O Globo, que inclusive a Abin estaria envolvida na preparação do golpe, porque membros das equipes de investigação estariam monitorando seus passos (os do ministro). Obviamente se tudo isso for comprovado, incluindo a preparação para um assassinato de ministro do STF, tudo tem que ser esclarecido e vir à tona, com os culpados sendo denunciados e condenados. O problema é que até aqui não há um só nome, entre os que teriam participado da preparação do golpe, que tenha sido denunciado ou pelo menos conhecido pelo país. Além disso, a grave acusação contra a Abin, a Agência Brasileira de Inteligência, precisa ser muito bem esclarecida. Até agora, não o foi. O que existe de concreto é que muitas pessoas simples, portando bandeiras e até Bíblias, acabaram sendo envolvidos nas manifestações do 8 de Janeiro e algumas delas estão presas até hoje, além das condenadas a pesadas penas. Afora isso, muito pouco mais se sabe.

BR 319: MUITO PAPO FURADO, MUITA ENROLAÇÃO E PROMESSAS VAZIAS, MAS O ASFALTO CADA VEZ MAIS DISTANTE DE SE TORNAR REALIDADE

Tem notícia boa para a BR 364, que tem e terá obras em diversos pontos, incluindo trechos de duplicação nos locais mais perigosos. Também receberá a segunda ponte sobre o rio Jaru ainda neste ano. Outras BRs do Estado terão recursos ao menos para manutenção. Já em termos de rodovias estaduais, o governo está preparando um pacote de obras, tanto na manutenção como em termos de asfaltamento, como o que está sendo feito na Rodovia do Boi, com 70 quilômetros de asfalto entrando na reta final. Também para o acesso à Alto Paraíso, a nova ponte está pronta e começa a ser utilizada. Só não h´s boas notícias, a não ser enrolação e promessas, em relação à BR 319 . Ali o buraco é mais embaixo, porque a decisão não é de brasileiros, mas sim das ONGs internacionais, representadas por sua rainha, a ministra Marina Silva. Nesta semana, nova reunião em Brasília para tratar do assunto, reunindo grande número de pessoas, talvez tenha servido para uma com confraternização, mas nada mais do que isso. Só conversa, enrolação, promessas de que o asfalto vai ser implantado mas, na verdade, tudo papo furado. Conversa pra boi dormir. A Rodovia que liga Porto Velho a Rondônia e que passa por 14 cidades nos seus quase 900 quilômetros, está cada vez mais distante de ser asfaltada. O resto tudo é conversa fiada! Enrolation, para bom entendedor…

SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E INFRAESTRUTURA SÃO AS PRIORIDADES DO GOVERNO ROCHA PARA ESTE ANO

Quais as prioridades para o sexto ano do governo de Marcos Rocha? Ao entrar no ano 2 do segundo mandato, ele conseguiu enumerar uma série de conquistas e avanços em praticamente todos os setores. Rondônia inclusive acabou sendo destaque nacional em questões como a transparência do governo; no crescimento econômico e na atração de novos negócios; lidera o ranking nacional com o menor percentual de desempregados; tem no agronegócio sua mola propulsora, incluindo uma edição gigantesca da Rondônia Rural Show, agora internacional; levou nosso Tambaqui para o resto do país e para o exterior e, ainda, comemora uma queda histórica no desmatamento e nas queimadas. Teve mais: Rondônia é o terceiro estado do país que melhor aplicou os recursos públicos e, por fim, o próprio Rocha foi escolhido por jornalistas, o melhor governante do Brasil. Além de manter o Estado nos trilhos, com absoluto controle das finanças e, ainda, de olho no combate a qualquer risco de corrupção, o que também tem caracterizado sua administração, Marcos Rocha anunciou três prioridades principais para este 2024. A maior delas se refere à área da saúde. A construção do Hospital de Pronto Socorro, cuja obra está começando, está na frente deste pacote. Outra área que o Governador considera da maior importância é a da segurança pública, para onde ele dará atenção especial. A infraestrutura do Estado (estradas, pontes, abastecimento de água, entre outros), fecha o triunvirato de prioridades. Todos esses serviços serão detalhados em breve.

CRIMES BRUTAIS, UM DELES EM PLENA LUZ DO DIA, MOSTRAM CENAS DE BRUTALIDADE E GAGSTERISMO EM PORTO VELHO

Não há como contestar os números da Secretaria de Segurança Pública do Estado, informando que houve queda nos registros de vários tipos de delitos e crimes. A ação das nossas polícias têm sido mesmo bastante positivas, durante a gestão do secretário Felipe Vital. A presença da PM nas ruas melhorou muito e a polícia civil tem tido uma atuação das mais elogiáveis. O que não há como prever e nem prevenir, são os crimes horrorosos que têm ocorrido na cidade, principalmente na guerra entre gangues, que começa dentro das cadeias e termina pelas ruas, quando gente dos dois lados se mata, trocando tiros e eventualmente atingindo gente inocente, como quando mataram um menino que andava de bicicleta dentro de um conjunto habitacional, semanas atrás. Nos últimos dias, mais dois casos de extrema violência e brutalidade marcaram o mundo policial porto-velhense. Num deles, a vítima foi um morador de rua (nada a ver com as gangues) apedrejado até a morte, na zona sul da Capital. Um crime brutal, contra uma pessoa aparentemente indefesa. Outro caso ocorreu no bairro Cuniã, na rua Fabiana, quando um suspeito de fazer parte do PCC (não há confirmação oficial) foi assassinado com vários tiros no meio da rua. Hpa um vídeo do crime. Nele, o que choca também é uma cena de tristeza e desespero, quando o filho da vítima o abraço, faz carinho em seus cabelos e parece não acreditar no que está acontecendo. Cena de filme de gangster, mas em plane Porto Velho. O assassinato aconteceu em plena luz do dia, às duas da tarde. Terror puro!

BRASIL PERDE UM DOS SEUS MAIS INCRÍVEIS PERSONAGENS DO ESPORTE: ZAGALLO SE FOI, AOS 92 ANOS

O Brasil perdeu um dos seus grandes personagens. “Vocês vão ter que me engolir!”, berrava ele, ao vencer mais uma, mesmo sob críticas duras da mídia esportiva e de boa parte da torcida. Zagallo foi um vencedor. Mario Jorge Lobo Zagallo leva consigo o fato de ser o único do mundo a estar presente em quatro títulos de Copa do Mundo. Ganhou duas, em 1958 e 1962, como jogador. Foi o treinador daquela que é considerada a melhor seleção de todos os tempos, em 1970, no México e, em 1994, como coordenador técnico. Foi um grande homem do esporte, respeitado por todos com quem trabalhou e por ter convencido Pelé a jogar a Copa de 1970, quando já haviam os idiotas do esporte que diziam que a carreira dele estava indo para o fim. Zagallo ganhou uma Copa em pleno regime militar, apoiado por ele, já que seu antecessor, João Saldanha, comunista declarado, havia sido defenestrado pelos militares do comando do time brasileiro. O grande jogador e treinador jamais misturou política com futebol e seguiu em frente numa carreira vencedora. Sua história pessoal relata mais um fato incrível: em 1950, ele servia ao Exército e estava no Maracanã, no jogo do desespero, quando o Brasil perdeu a Copa para o Uruguai. Oito anos depois, ele saía do Botafogo para a Seleção e ganhava o primeiro título mundial, junto com Pelé, Garrincha e tantos outros craques. Zagallo estava internado desde um dia depois do Natal e morreu na noite da sexta-feira, aos 92 anos de idade. Entra para a história do esporte e para o panteão dos grandes vencedores.

PERGUNTINHA

Você também ficou assustado com a ameaça feita pelo ministro Alexandre de Moraes contra quem for comemorar o primeiro aniversário dos atos de vandalismo de 8 de Janeiro, que ele chama de tentativa de golpe de Estado e quem deles participou de criminosos?