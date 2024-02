Blinken desembarca no Egito para tentar acordo de trégua em Gaza

Reprodução/Twitter Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está no Cairo, no Egito, para tentar avançar as negociações de uma trégua na Faixa de Gaza e da libertação de reféns.

O esperado é que o acordo seja fechado antes que Rafah, cidade que faz fronteira com o Egito e abriga metade da população de Gaza, se torne alvo de Israel. Blinken também quer garantir aos aliados da região que Washington não quer que o conflito entre forças americanas e milícias apoiadas pelo Irã vire uma guerra regional.

Blinken está em uma viagem pelo Oriente Médio e desembarcou no Cairo nesta terça-feira (6). Na segunda (2), o secretário estava na Arábia Saudita para um encontro com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O objetivo da reunião era debater esforços para alcançar “segurança e estabilidade” na região diante da crescente tensão no conflito.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, disse que Blinken e o governante saudita discutiram a coordenação regional para alcançar “um fim duradouro” para a crise.

