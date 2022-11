Boas práticas incentivam fortalecimento da piscicultura em Rondônia

Referência na criação de peixes em cativeiro na região Norte do País, com destaque para o cultivo de tambaqui, a piscicultura vem ganhando força junto a agricultores familiares, que buscam na atividade uma alternativa para implementação de renda na propriedade. Nos últimos anos, por meio das políticas públicas, o Governo de Rondônia tem investido na adoção de práticas tecnológicas com manejo adequado, permitindo assim, o aumento da produção e da produtividade.

A capacitação de boas práticas em piscicultura sustentável, realizada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/RO no período de 7 a 11 de novembro, foi mais uma dessas ações que visam fortalecer a cadeia produtiva do peixe. “Esta é a primeira oportunidade que tivemos, depois da pandemia do coronavírus, de podermos nos reunir em torno da temática – piscicultura”, disse a engenheira de pesca da Emater/RO, Maria Mirtes Pinheiro.

Maria Mirtes explica ainda que, o papel do extensionista rural, além de orientar e capacitar a família rural, é levar ao público os resultados obtidos pelas instituições de pesquisa, a exemplo da Universidade Federal de Rondônia – Unir, que por meio do programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, dedicou parte de suas atividades à piscicultura local.

Realizada no campi da Universidade Federal de Rondônia, em Rolim de Moura, a atividade reuniu 36 técnicos de diversas regiões do Estado, os quais receberam informações com as novas tendências de manejo e cultivo das espécies aquícolas. “Essas técnicas serão repassadas aos piscicultores, através da assistência técnica da Emater, visando à obtenção de animais mais saudáveis”, explicou a engenheira de pesca.

Durante as atividades, além das aulas teóricas ministradas por especialistas da Emater/RO e professores da Unir, tiveram a oportunidade de participar de aulas práticas para análises parasitológicas.

Fonte: Governo RO