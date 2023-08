BOAS PRÁTICASInscrições da 5ª edição do prêmio seguem até o próximo dia 21 de agosto

Tema deste ano é relacionado aos desafios de se lecionar e criar atividades que sejam reconhecidas como inéditas

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), mantém abertas as inscrições para a 5ª edição do Prêmio Boas Práticas Pedagógicas. O prazo final será no próximo dia 21 de agosto.

O tema deste ano é relacionado aos desafios de se lecionar e criar atividades que sejam reconhecidas como práticas pedagógicas inéditas, dentro do âmbito dos programas e projetos desenvolvidos pela Semed, tais como o Alfabetiza Porto Velho, Banzeiro do Saber, Programa de Educação Infantil Primeiros Passos, Caminho Certo, Recomposição da Aprendizagem e outros desenvolvidos pelas escolas.

O Prêmio Boas Práticas Pedagógicas, tem como objetivo destacar o protagonismo de docentes e gestores, visando valorizar e incentivar experiências educativas que primem pelo desenvolvimento, frente à implementação do Programa Pedagógico de Desenvolvimento de Competências Socioemocionais por meio da educação.

Em 2022, a 4ª edição do prêmio trouxe uma temática que abordava o ensino remoto ou híbrido e incentivava a superação dos desafios com o objetivo de reconhecer e valorizar as práticas pedagógicas inovadoras de profissionais no momento de afastamento social devido à pandemia e que inovaram seus métodos de ensino. O concurso teve dezenas de inscrições.

“O município de Porto Velho inovou e tem inovado de maneira significativa nos benefícios desta modalidade de ensino. A ampliação das vagas, a preparação dos alunos para o mercado de trabalho, a qualidade no aprendizado e no atendimento aos estudantes, por exemplo, refletem, diretamente, no trabalho realizado pelo professor em sala de aula. E é este trabalho e dedicação do profissional da educação que será destaque nesta 5ª edição”, destacou a secretária municipal de educação, Gláucia Negreiros.

De acordo com o Departamento de Políticas Educacionais (DPE) da pasta, podem participar do concurso somente professores com atuação na educação infantil, no ensino fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Atendimento Educacional Especializado (Salas de Recursos Multifuncionais), desde que estejam lotados nas unidades escolares.

Serão escolhidos 20 finalistas e premiados dez projetos que atendam aos critérios estabelecidos pelo edital e em consonância com o tema deste ano. A premiação será uma viagem para realizar uma visita técnica e conhecer as práticas educacionais exitosas de outro município brasileiro.

O principal objetivo do prêmio é incentivar a comunidade escolar a se engajar no processo de ensino-aprendizagem, estimulando as ações educativas que contribuírem de forma impactante e efetiva para a qualidade da educação na rede municipal de ensino, seja no exercício da atividade docente, no suporte ou na defesa das boas práticas pedagógicas.

Confira aqui o edital.

Texto: Rando Silva

Foto: SMC

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO