Boas técnicas garantem benefícios de conservação ambiental com a instalação de viveiros e recuperação de áreas degradadas

Com o intuito de avaliar o desenvolvimento do Projeto Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, participou nos dias 23 e 24 de agosto, em Ji-Paraná, do 3º Encontro de Técnicos e Secretários que representam os municípios que aderiram ao projeto, realizado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia – TJRO. A ação é coordenada pelo juiz Maximiliano Deitos, em parceria com a Sedam, e recentemente venceu o Prêmio Juízo Verde, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o qual busca premiar iniciativas de proteção ao meio ambiente, contribuindo com a área ambiental do Poder Judiciário.

O encontro técnico contou com a participação de Ministério Público do Estado de Rondônia – MPRO, Batalhão de Polícia Ambiental – BPA, Polícia Rodoviária Federal – PRF, Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia – Cimcero, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa/RO.

Durante o encontro, o juiz Maximiliano Deitos, idealizador do projeto, lembrou que o Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas foi criado com base em um Termo de Parceria, o qual permite que o TJRO direcione as madeiras oriundas de apreensão para que os municípios participantes construam viveiros destinados à produção de mudas, estas utilizadas na restauração de áreas degradadas, lixões desativados, recuperação de matas ciliares, nascentes e uso na urbanização. “Iniciamos o projeto com a adesão de 12 municípios e hoje contamos com 35, que produzem uma média de 100 a 150 mil mudas cada unidade”, declarou.

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a Sedam faz parte do projeto desde a orientação técnica e construção dos viveiros, até o acompanhamento da produção de mudas. “Este projeto marca a história de Rondônia no desenvolvimento ambiental e social do Estado. A Sedam é parceira e fará o que for possível para auxiliar no desenvolvimento do projeto, tão relevante como é o projeto dos viveiros”, disse.

Para o governador Marcos Rocha, o encontro reforça as atividades de uma iniciativa que valoriza as boas práticas de preservação ambiental. “Esse é um projeto que incentiva ações voltadas à proteção do meio ambiente, em conformidade com os acordos voltados à recuperação das áreas degradadas. Iniciativas como essa, incentivam o reflorestamento, impactando positivamente na crise climática”, declarou.

SOBRE O PROJETO

O projeto busca resolver empecilhos que concernem à destinação de madeiras apreendidas em operações de combate a crimes ambientais. A execução do projeto garante os benefícios de conservação ambiental com a instalação de viveiros e recuperação de áreas degradadas, como lixões e aterros municipais, bem como fomenta o desenvolvimento de planos de arborização de espaços urbanos e recuperação de áreas de matas ciliares em áreas de Preservação Permanente de bacias hidrográficas municipais, preferencialmente de abastecimento urbano.

Fonte: Governo RO