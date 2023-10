Boi-bumbá Malhadinho vence Festival Folclórico de Guajará-Mirim

O boi-bumbá Malhadinho é o campeão do 21º Festival Folclórico Duelo na Fronteira de Guajará-Mirim. Com o tema “Folclórico Brasileiro” o boi azul e branco conquistou o 9º título da agremiação. A apuração dos votos ocorreu na noite da segunda-feira (16), no bumbódromo Márcio Paz Menacho, localizado na região Central do município.

INVESTIMENTOS

O Festival promovido pelo Governo de Rondônia aconteceu no período de 13 a 15 de outubro. O evento foi realizado por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, em parceria com a Prefeitura de Guajará-Mirim. Recursos do Fundo Estadual de Cultura do Estado de Rondônia possibilitaram o repasse, mediante convênio com a associação Waraji, para atender artistas das agremiações e confecção de indumentárias, além das estruturas de palco, som, iluminação, arquibancadas, banheiros químicos, entre outros.

O Governo do Estado também proporcionou a restauração do bumbódromo, obra realizada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp.

VALORIZAÇÃO

Para o governador Marcos Rocha, o compromisso de realizar a festa folclórica teve como prioridade a organização geral do evento, a fim de garantir o bem-estar de todos. “Realizar a 21ª edição do Festival envolveu muito mais do que secretarias e órgãos públicos do Estado, pois cada cidadão participante teve um valor fundamental na concretização da nossa festa, desde os bastidores, montagem da estrutura, venda de produtos nas barraquinhas ou mesmo na divulgação do evento. Parabenizo as agremiações dos dois bois-bumbás pela dedicação à cultura” ressaltou.

O titular da Sejucel, Júnior Lopes, destacou a celebração do retorno do Festival Folclórico. “É fundamental valorizar e dar visibilidade aos talentos que temos em nosso Estado. Ao proporcionar um espaço aos artistas locais para se apresentarem, estamos fortalecendo a cultura rondoniense e construindo uma identidade artística”, destacou.

SEGURANÇA

Durante os três dias do evento, a segurança foi reforçada pela Polícia Militar do Estado de Rondônia – PMRO, com patrulhamento ostensivo dentro do bumbódromo e no entorno. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia – CBMRO também esteve presente garantindo a integridade dos brincantes e público em geral.

Fonte: Governo RO