Boiada de confinamento precoce surpreende em São Paulo

Um lote de bois confinados precoces chamou a atenção esta semana ao alcançar um peso surpreendente de quase 23 arrobas no momento do abate, na região de São Paulo. Esse feito excepcional ganhou destaque em um quadro tradicional que avalia a qualidade dos bovinos destinados ao abate em todo o país.

A impressionante marca foi alcançada graças ao trabalho da Santa Otília Agro Pecuária, que é a controladora da Fazenda Cristal, localizada no município de Campos Novos Paulista, no estado de São Paulo. O gado em questão, que se destacou nesse cenário, foi apresentado por Wlademir Batista de Oliveira, um cientista contábil e originador da unidade da Friboi em Lins (SP).

O abate envolveu bovinos com idades que variavam de zero a quatro anos, todos criados em regime de confinamento. O que mais surpreendeu foi o peso médio por carcaça, que alcançou impressionantes 22,7 arrobas, equivalentes a 341 quilos. Essa conquista representa um marco significativo na produção de bovinos, demonstrando a excelência na criação e no manejo desses animais.

Esse resultado ressalta a importância do investimento em técnicas avançadas de produção e manejo, que possibilitam a obtenção de bovinos de alta qualidade e com um ganho expressivo de peso. Além disso, destaca a competência e a dedicação dos profissionais envolvidos na cadeia de produção de carne bovina no Brasil.

O setor da pecuária no país continua evoluindo, buscando constantemente novas maneiras de melhorar a produção e atender às crescentes demandas do mercado interno e externo por carne de qualidade. Os resultados obtidos pela Santa Otília Agro Pecuária representam um exemplo para produtores e criadores, evidenciando o potencial do Brasil na produção de carne bovina de excelência.

Essa conquista destaca a importância do setor pecuário para a economia brasileira, que continua a se consolidar como um dos principais atores na produção mundial de carne bovina. Com a busca contínua por inovação e eficiência, a pecuária brasileira continua a trilhar um caminho de sucesso e excelência na produção de carne de qualidade.

Os resultados obtidos pela Santa Otília Agro Pecuária são uma prova do compromisso do Brasil em atender aos mais altos padrões de qualidade e excelência na produção de carne bovina, consolidando ainda mais a posição do país como um líder global no setor.

Fonte: Pensar Agro