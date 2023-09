Boletim do Mercado de Trabalho em Rondônia está disponível no Portal do Observatório

Para ampliar os estudos relacionados aos aspectos econômicos e sociais de Rondônia, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog lançou neste mês, o Boletim do Mercado de Trabalho. A primeira edição do produto está disponível no menu “Estudos” do Portal Observatório do Desenvolvimento Regional, e foi desenvolvida pela equipe da Gerência do Observatório – GOB, utilizando como base, dados oficiais do Governo Federal.

A produção e publicação do Boletim será realizada quadrimestralmente. Com dados oriundos do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, por meio do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, a primeira versão apresenta uma análise dos primeiros quadrimestres (janeiro a abril) dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023.

O gerente do Observatório, Luciano Matos explicou que, o boletim traz uma visão mais detalhada do mercado de trabalho, com uma linguagem acessível e compreensível à população. “A publicação contribui na disseminação de informações sobre o estado de Rondônia, subsidiando profissionais de diversas áreas que precisam elaborar estudos, fazer análises, tomar decisões, entre outras ações que envolvam o tema. É importante ressaltar que, por se tratar de um produto dinâmico, que é fruto da análise de dados e da aplicação de metodologias estatísticas, o boletim poderá apresentar novos pontos de vista ou diferentes abordagens em suas próximas versões. Levando em consideração a extensão e complexidade do assunto, é perfeitamente plausível a hipótese de que, em ambiente de produção, sejam observadas novas informações e contextos que mereçam destaque a cada edição”, informou.

BOLETIM

Ao acessar o Boletim, o interessado encontra uma breve introdução ao tema, seguida de análises dos dados referentes à admissões, desligamentos, o saldo e o estoque de empregos e a conclusão da trajetória do mercado de trabalho em Rondônia. Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a publicação representa mais um produto de destaque desenvolvido pelo Observatório Regional. “Essas informações são de grande relevância na formulação de políticas públicas, pois permitem que órgãos do Estado, empresários, investidores, instituições de ensino e a população em geral possam elaborar projetos a partir do conhecimento do cenário atualizado em que Rondônia está inserido”, ressaltou.

A secretária da Sepog, Beatriz Basílio frisou que, promover a produção e o acesso ao Boletim reforça o compromisso do Governo na divulgação de informações estatísticas. “Além de dotar o Estado de dados, informações, índices socioeconômicos, estudos e relatórios técnicos”, pontuou.

PORTAL DO OBSERVATÓRIO

O Portal do Observatório do Desenvolvimento Regional é uma ferramenta online, coordenada pela Sepog. Consiste em um repositório único de dados para produção de informações que visam subsidiar e oferecer ao Governo do Estado e aos cidadãos interessados, suporte ao planejamento de políticas públicas, investimentos, tomadas de decisões e análise dos principais fatores que afetam a competitividade e desempenho econômico do Estado em diversos aspectos. No Portal Observatório, estão disponibilizadas também, outras publicações como o Panorama Geral do Estado, Boletim Econômico-Social, Perfil do Estado, entre outras.

