Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia de 9/12 a 16/12

O governo de Rondônia inaugurou, nesta segunda-feira (16), mais uma unidade do programa Prato Fácil, no município de Rolim de Moura. O restaurante, credenciado por meio do Edital de Chamamento Público nº 90075/2024, passa a oferecer refeições completas ao custo de R$ 2, subsidiadas pelo governo estadual. A iniciativa tem como objetivo garantir o acesso à alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Prato Fácil é um programa que reforça o compromisso do governo do estado em atender à população que mais precisa. “Hoje, ampliamos esse atendimento com a chegada do programa a Rolim de Moura. Com mais esta ação, estamos conseguindo atender a uma das maiores necessidades do ser humano, que é a de se alimentar bem. Outro fator importante é que esse alimento é adquirido a um preço acessível e a pessoa ainda pode escolher se come no estabelecimento ou leva para casa”, ressaltou.

A titular da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, participou do evento e evidenciou os resultados alcançados. “Com mais de 3,6 milhões de refeições servidas no estado, o Prato Fácil é uma das maiores iniciativas de segurança alimentar em Rondônia. Amanhã, estaremos em Jaru para inaugurar mais uma unidade, ampliando nosso atendimento em diferentes municípios”, salientou.

SOBRE O PROGRAMA

O Prato Fácil é voltado para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), cidadãos assistidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) e aposentados que recebem até um salário mínimo e estejam cadastrados no CadÚnico. Os beneficiários pagam apenas R$ 2 por refeição, com o restante do custo sendo subsidiado pelo governo do estado.

A unidade de Rolim de Moura tem capacidade para servir 223 refeições por dia, com orçamento previsto de R$ 1.445.040,00 para o período de 12 meses. Além de Rolim de Moura, o programa opera em Porto Velho, Vilhena, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim e Ji-Paraná, e contará com uma nova unidade em Jaru a partir de terça-feira (17).

Como programa que integra as ações do governo de Rondônia, o Prato Fácil promove segurança alimentar e qualidade de vida às famílias em situação de vulnerabilidade social, reafirmando o compromisso do estado em ampliar políticas públicas de inclusão.

