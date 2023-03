Boletim sobre coronavírus deixará de ser diário e passará a ser semanal

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran Rondônia, participou nos dias 1, 2 e 3 de março do 75º Encontro Nacional de Detrans promovido pela Associação Nacional dos Detrans – AND, em Brasília – DF, momento em que aconteceu a eleição da nova diretoria para o biênio 2023/2024.

A AND é uma entidade civil, constituída pelos dirigentes máximos em exercício, dos Departamentos de Trânsito dos Estados e Distrito Federal, e tem como objetivo o estudo e solução das questões relevantes do trânsito e sua legislação, bem como desenvolver o intercâmbio e representar seus associados junto à Secretaria Nacional de Trânsito – Senatran, Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e ainda, entre órgãos Federais, Estaduais e Municipais.

O governador do Estado, Marcos Rocha destaca a participação do Detran Rondônia nesta importante reunião, que debate as políticas públicas de trânsito. “A participação do Detran no 75º Encontro Nacional dos Detrans proporciona a nossa Autarquia o compartilhamento de experiências e soluções na área de trânsito e qualidade no atendimento para nossa população. O Detran Rondônia atualiza-se com foco na elaboração de estratégias para a redução de mortes e lesões graves no trânsito”.

Membro da Comissão Eleitoral, o diretor-geral do Detran Rondônia, Paulo Higo Ferreira de Almeida, participou ativamente deste importante pleito, sendo também reconduzido como membro do Conselho Fiscal. “Agradeço pela confiança depositada pelos gestores dos demais Detrans na minha recondução ao Conselho Fiscal da AND. Desejo que juntos possamos fazer cada vez mais pela segurança viária e pela preservação das vidas no trânsito” – disse Paulo Higo Ferreira de Almeida.

Além do diretor-geral, também estiveram no encontro o diretor Técnico de Veículos – DTV, Tiago Luis Veloso da Costa, a diretora Técnica de Habilitação e Medicina no Trânsito – Dthmet, Aline de Lima Pinto, o coordenador do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito – Renaest, Iremar Torres Lima, a coordenadora de Comunicação, Vanessa Mota e o secretário Executivo, Israel da Silva Sousa, que participaram dos Fóruns Técnico Operacional e da Educação de Trânsito e Assessoria de Comunicação.

Assuntos como o cenário nacional e as perspectivas com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, gestão da segurança veicular, placas Mercosul e educação para o trânsito, foram alguns dos assuntos debatidos nos fóruns.

Fonte: Governo RO