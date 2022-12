Bolinha de Queijo

Ricardo Stuckert Freixo será o presidente da Embratur no governo de Lula





O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) será o presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Freixo recebeu o convite de Daniela do Waguinho, futura ministra do Turismo no terceiro mandato do petista, que terá início no dia 1° de janeiro. Nas suas redes sociais, ela afirmou que o deputado vai auxiliá-la a “recontruir o turismo brasileiro”.

“Acabei de convidar o deputado @MarceloFreixo para presidir a EMBRATUR e me auxiliar a reconstruir o turismo brasileiro, reforçando nossa imagem junto aos mercados internacionais e, assim, atrair mais turistas para o Brasil. Convite aceito”, publicou na sua conta oficial do Twitter.

Freixo, por sua vez, repostou a publicação de Daniela, agradeceu ao convite e afirmou que o Brasil voltará a ser protagonista mundial no setor de turismo.

“Quero agradecer a @DanielaWaguinho e ao presidente @LulaOficial pela confiança. Vamos trabalhar juntos para reconstruir a Embratur e transformar o turismo num instrumento de desenvolvimento sustentável e geração de emprego. O Brasil voltará a ter protagonismo no setor”, escreveu.

