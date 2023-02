Bolinho De Arroz Com Calabresa E Queijo

Ingredientes

2 Xícaras de arroz cozidos

2 Ovos

150g de muçarela ralada

1 Gomo de calabresa ralada

3 Colheres (sopa) bem cheias de farinha de trigo

1/2 colher de (sopa) de fermento em pó

– sal e pimenta

– salsinha à gosto

Modo de preparo

Em uma vasilha adicione o arroz frio + sal, pimenta, ovos e a salsinha.

Adicione a muçarela ralada + a calabresa + a farinha de trigo e o fermento em pó.

Misture bem com as mãos até ficar uma massa mais firme. Pegue uma colher de sopa da massa, abra na mão e recheie com queijo muçarela.

Faça uma bolinha, passe em uma xícara de farinha de trigo, depois em dois ovos batidos e por último na farinha de rosca ou panko (USEI PANKO).

Frite em óleo quente até dourar, depois deixe escorrer em papel toalha.

Dicas do Cheff

Fonte: Meu Sabor