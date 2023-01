Bolo de banana diet

Vitoria Rondon EUA diz que pílulas abortivas podem ser vendidas em farmácias

A Food and Drug Administration (FDA), agência de saúde dos Estados Unidos, determinou, nesta terça-feira (3) que farmácias e redes farmacêuticas podem oferecer pílulas abortivas no país. Até então, a mifepristona só poderia ser adquirida por médicos com certificação.

Segundo o jornal The New York Times, a procura pelo medicamento aumentou depois da decisão da Suprema Corte que revogou o direito federal ao aborto. Com a queda da jurisprudência Roe vs. Wade, cada Estado passou a definir suas próprias regras sobre a interrupção legal da gravidez.

Ainda de acordo com o The New York Times, a FDA não emitiu um anúncio. No entanto, deve em breve atualizar seu site com a decisão.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE