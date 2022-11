Bolsonarista que agrediu agente da PRF é detido em Santa Catarina

Reprodução/Twitter Bolsonaristas atacam agentes da PRF em Santa Catarina





A Polícia Federal informou, nesta terça-feira (8), que prendeu um bolsonarista que agrediu um agente da Polícia Rodoviária Federal na última segunda-feira, no município de Rio do Sul, em Santa Catarina.

A agressão ocorreu enquanto os policiais tentavam realizar uma operação para acabar com um bloqueio na BR-470, em um trecho localizado em frente a uma loja da Havan. A interdição era uma manifestação de bolsonaristas que não aceitaram os resultados das eleições presidenciais.

De acordo com a PF, o rapaz foi levado pela PRF até uma delegacia de Itajaí (SC), onde foi autuado em flagrante por atentar contra a vida de um policial rodoviário federal ao atacá-lo com pedras e uma barra de ferro.

“Nos depoimentos prestados, as testemunhas narraram que o indivíduo, inicialmente, arremessou uma pedra em direção de um policial rodoviário federal que atuava na operação de desbloqueio da rodovia, causando ferimento no rosto deste, e, em ato subsequente, desferiu um golpe com uma barra de ferro contra a cabeça do policial, ato que só não teve consequências mais graves porque o policial fazia uso de capacete balístico”, informou a PF em nota .





O homem também utilizou um sarrafo de madeira para agredir outros policiais que se encontravam no local cumprindo a ordem judicial de desobstrução da rodovia.

“Além da tentativa de homicídio qualificado, o preso também poderá responder pelo crime de resistência à execução de ato legal, pelo crime de dificultar ou impedir o funcionamento de meio de transporte e por incitação ao crime”, completou o órgão federal.

Agentes da PRF agredidos em SC e no Pará

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram agredidos por bolsonaristas , nesta segunda-feira (7), enquanto tentavam realizar o desbloqueio do trecho de uma rodovia localizado em Santa Catarina.

Videos compartilhados nas redes sociais mostram manifestantes jogando pedras, cadeiras de plástico e até mesmo uma churrasqueira portátil contra os policiais rodoviários.

De acordo com a PRF, dois agentes ficaram feridos na cabeça e nos braços após serem golpeados com barras de ferro pelas pessoas que realizam protestos antidemocráticos.

Também nesta segunda-feira, agentes da Polícia Rodoviária Federal que atuavam em operação para desbloquear um trecho da rodovia federal (BR-163) foram agredidos com pedradas e tiros no município de Novo Progreso, no Pará.

De acordo com a PRF, o ponto estava sendo “obstruído por manifestantes”. A instituição afirmou, em tweet, que uma criança passou mal durante o confronto. Ela foi socorrida e passa bem.

