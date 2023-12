Bolsonaro é recebido por eleitores de Milei no Congresso argentino

Reprodução/Televisión Pública Bolsonaro chega à cerimônia de posse de Milei

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou na manhã deste domingo (10) ao Congresso argentino, onde acontecerá a primeira etapa da cerimônia de posse do ultradireitista Javier Milei como presidente da Argentina.

Ao caminhar até o prédio do Congresso, Bolsonaro foi ovacionado por apoiadores de Javier Milei. Bolsonaro sorriu e cumprimentou a multidão, que segurava bandeiras da Argentina e cartazes de apoio a Milei.

O ex-presidente brasileiro está em Buenos Aires desde quinta-feira (7) e, neste domingo, deve receber tratamento de chefe de Estado durante a cerimônia de posse, participando dos eventos tanto no Congresso quanto na Casa Rosada.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu não comparecer, sendo representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

A cerimônia de posse começa no Congresso, onde Milei prestará juramento, será empossado e receberá a faixa e o bastão presidenciais do atual presidente, Alberto Fernández. A vice-presidente Cristina Kirchner entregará os atributos à futura vice-presidente, Victoria Villarruel.

O primeiro discurso de Milei como presidente não deve ser feito dentro do Congresso, mas sim do lado de fora, onde estão seus apoiadores.

Depois de discursar na porta do Congresso, Milei seguirá para a Casa Rosada, sede do Executivo, onde cumprimentará as delegações estrangeiras. Apesar de fazer o trajeto escoltado, Milei pretende descer na Praça de Maio e cruzá-la a pé, rumo à Casa Rosada.

