Bombardeio atinge cidade em Gaza onde estão brasileiros

Um bombardeio atingiu nesta quinta-feira (19) a cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, onde estão brasileiros que aguardam para deixar a região pela fronteira com o Egito.

O palestino-brasileiro Hasan Rabee, de 30 anos, gravou o momento da explosão perto da casa onde está. No vídeo, ele conta que o ataque tinha ocorrido naquele momento.

“Não existe lugar seguro na Faixa de Gaza”, diz Hasan Rabee, no vídeo.

Ele e a família estão na cidade de Khan Younis, perto da fronteira com o Egito. Desde o início dos bombardeios, ele tenta sair do local, mas não consegue. Em conversa com a reportagem da Agência Brasil, na semana passada, Hasan Rabee, que é naturalizado brasileiro e trabalha como vendedor na capital paulista, contou que ele e a família já tiveram de mudar de várias casas para fugir dos bombardeios, que ocorrem por todo lado.

Ele foi a Gaza para visitar a família, acompanhado das duas filhas pequenas e a esposa brasileiras.

Vários palestinos foram mortos ou feridos, incluindo crianças, no ataque aéreo a uma casa em Khan Younis, segundo a mídia do Hamas, conforme a Agência Reuters.

A agência de notícias internacional informou ainda que a rádio Aqsa, afiliada ao grupo Hamas, citou que quatro palestinos foram mortos e vários ficaram feridos no bombardeio.

* Com informações da Agência Reuters

Fonte: EBC Internacional