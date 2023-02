Bombeiros, médicos e cães farejadores de SP embarcam para a Turquia

Foto: Governo de SP/Divulgação – 09.02.2023 Equipe foi enviada pelo estado para atuar no resgate às vítimas do terremoto

O governo do estado de São Paulo enviou na madrugada desta quinta-feira (9) uma equipe com 26 oficiais para ajudar no resgate das vítimas do terremoto na Turquia .

Segundo informações divulgadas pelo estado, 22 bombeiros, dois médicos militares, dois integrantes da Defesa Civil, e três pastores belgas malinois e uma labradora embacaram para o país.

Foto: Governo de SP/Divulgação – 09.02.2023 Bombeiros embarcaram na madrugada desta quinta (9)

São Paulo comanda a uma missão nacional. Fora o estado, Minas Gerais, Espírito Santo e Brasília também enviaram agentes para auxiliar nas buscas.

Os tripulantes partiram durante a madrugada em um voo sem escalas para a cidade de Adana, na Turquia. Eles devem chegar ao país antes do início da tarde de hoje — a viagem tem a duranção de 11h40.

Com os profissionais, também serão transportadas toneladas de equipamentos como: ferramentas hidráulicas para rompimento de concreto ou madeira, material de corte, material de uso geral e para escorar escombros, material para trabalho em altura e material de atendimento pré-hospitalar, além de material para montar uma unidade médica para rápido atendimento.

Tragédia

Mais de três dias após o maior terremoto dos último 80 anos na Turquia e na Síria , o número de mortos confirmados na região já é de quase 17 mil. O Tremor de magnitude 7,8 abalou a região diversas regiões dos dois países na última segunda-feira (6).

Segundo o último balanço divulgado pelo governo turco na manhã desta quinta-feira (9), as mortes no país já são 14.014. Já a Síria, contabiliza 2.950 mortos — somando os dois países as mortes já são 16.964.

O terremoto já é considerado o pior da região nas últimas décadas . Ele durou cerca de um minuto e meio. O epicentro do tremor foi a 10 km da superfície, afirmou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. O abalo sísmico teve origem perto da cidade de Kahramanmaras, segundo a autoridade turca responsável por administrar desastres e emergências no país.

Novos abalos

Nove horas após o primeiro terremoto, houve um segundo tremor de magnitude 7,5 . O epicentro foi registrado a cerca de quatro quilômetros de Ekinozu, no sudeste da Turquia, a 10 quilômetros de profundidade.

No dia seguinte, outro terremoto, dessa vez de magnitude 5,6 atingiu o centro da Turquia . O novo abalo foi registrado a 2 km de profundidade.

Resgate

O vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay disse que as condições climáticas severas dificultaram o envio de ajuda às regiões afetadas e a realização de resgates. Segundo a autoridade turca, apenas veículos de resgate e de ajuda estão autorizados a entrar ou sair das três províncias mais afetadas: Hatay, Kahramanmaras e Adiyaman.

Ainda, a Sociedade Médica Sírio-Americana comunicou que os hospitais estão sobrecarregados e há pacientes nos corredores.

Na última terça-feira (7), o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, decretou luto oficial pelo período de sete dias por conta das milhares de vítimas do terremoto.

“Devido aos terremotos ocorridos em nosso país em 6 de fevereiro de 2023, foi declarado luto nacional por sete dias. Nossa bandeira será hasteada a meio mastro até o pôr do sol do domingo, 12 de fevereiro de 2023, em todas as nossas representações nacionais e estrangeiras”, escreveu o líder na sua conta oficial do Twitter.

