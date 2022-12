Bono vira herói, e Marrocos derrota a Espanha nos pênaltis

O goleiro pegou dois pênaltis e abriu caminho para a classificação do seu país às quartas de final da Copa do Mundo.

Jogo foi equilibrado durante os 120 minutos, com dois estilos opostos

Espanha terminou o 1º tempo sem acertar o gol, mas trocou quatro vezes mais passes

Mesmo cansados, Ziyech e Hakimi foram decisivos nos pênaltis para Marrocos

Marrocos 0 (3) x (0) 0 Espanha | Oitavas de final

Gols nos pênaltis: Sabbiri, Ziyech e Hakimi (Marrocos)

O primeiro tempo teve um cenário claro: bola nos pés da Espanha durante a maior parte do tempo, com várias trocas de passe. No curto espaço em que recuperava a posse, porém, Marrocos era rápido e levava perigo aos espanhóis. Em termos de chances, no entanto, ninguém pôde dizer que superou o adversário.

Houve um lance que balançou as estruturas defensivas do Marrocos, com grande defesa de Bono, mas o impedimento já havia sido marcado. Os espanhóis terminaram a primeira etapa sem acertar o gol adversário.

O segundo tempo manteve o tom, com as chegadas de perigo da Espanha restritas às bolas paradas. Luis Enrique tentou mudar o jeito da equipe acomodada Morata, mas o centroavante não teve espaço.

Na última oportunidade, já nos acréscimos, Bono fez boa defesa após batida de Pedri. Marrocos, bastante desgastado, conseguiu a igualdade para a prorrogação.

No tempo-extra, Marrocos manteve a postura e quase abriu o placar com Cheddira. O centroavante recebeu de Sabiri e, cara a cara com Unai Simón, parou no goleiro espanhol. O estádio quase abaixo veio em uma explosão de emoções.

No segundo tempo da prorrogação, coube à Espanha uma grande chance: cruzamento da esquerda, Sarabia finalizou na segunda trave, mas acabou mandando para fora do gol.

Nos pênaltis, Sabbiri, Ziyech e Haki converteram-se para os marroquinos, enquanto o goleiro Bono fez duas defesas, contra Soler e Busquets, para garantir a vaga nas quartas de final.

Momento-chave

Aos 17 minutos do segundo tempo da prorrogação, após cruzamento do lado esquerdo, Sarabia apareceu livre na segunda trave e finalizou, mas acabou mandando para fora a classificação espanhola.

Número

Marrocos chega pela primeira vez na sua história às quartas de final da Copa do Mundo em sua quinta participação no torneio. Já a Espanha, fica fora dessa fase pela terceira edição seguida.

Fonte: Agência Esporte