Botafogo bate o Bangu e dorme na liderança

Em uma estreia empolgante pelo Campeonato Paulista, o São Paulo começou com o pé direito ao vencer o Santo André por 3 a 1 neste sábado (20.01), no estádio do Morumbi, diante de mais de 45 mil torcedores. O destaque da partida foi o meia Lucas Moura, que brilhou no jogo e contribuiu com um gol de pênalti, uma assistência para o gol de Luciano e diversos passes perigosos.

Logo aos dois minutos de jogo, o São Paulo teve a seu favor um pênalti, após Walce derrubar Lucas dentro da área. O próprio Lucas foi para a cobrança e não desperdiçou, colocando os donos da casa na frente no placar. O Santo André não desanimou e conseguiu o empate aos 20 minutos, com Cléo Silva aproveitando cruzamento preciso de Zé Mateus.

Porém, o Tricolor retomou a liderança do jogo aos 38 minutos do primeiro tempo, com um belo chute de Luciano, após assistência de Lucas. Antes do intervalo, o São Paulo ampliou a vantagem com Diego Costa, que cabeceou com precisão após cobrança de escanteio.

Na segunda etapa, o Santo André tentou correr atrás do prejuízo, mas encontrou uma defesa bem postada do São Paulo. A equipe da casa também criou oportunidades de gol, com destaque para Alisson, que quase marcou em um chute rasteiro de fora da área.

O técnico estreante Thiago Carpini fez algumas mudanças na equipe mais tarde no segundo tempo, dando oportunidade aos estreantes Ferreirinha e Galoppo. Apesar de algumas chances perdidas, o São Paulo manteve a vitória por 3 a 1 até o apito final.

Com esse resultado, o São Paulo assume a liderança do Grupo D do Campeonato Paulista, ao lado do Botafogo-SP, que perdeu para o Santos neste sábado. O próximo desafio do Tricolor será contra o Mirassol, fora de casa, na próxima terça-feira. O time terá mais três jogos antes de disputar a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras em fevereiro.

Os torcedores são-paulinos podem comemorar o bom começo no estadual e esperam ver mais atuações inspiradas de Lucas Moura e bons resultados nas próximas partidas. A equipe mostrou um bom entrosamento e um estilo de jogo ofensivo, que promete empolgar a torcida ao longo da competição estadual.

