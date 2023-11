Botafogo cede empate ao Coritiba no final do jogo e fica três pontos atrás do Palmeiras

O Botafogo desperdiçou mais uma oportunidade de se aproximar da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Coritiba no estádio Couto Pereira.

Apesar do empate, o time alvinegro chegou a 63 pontos e reassumiu a vice-liderança, ficando à frente do Atlético-MG e do Flamengo nos critérios de desempate. No entanto, a equipe carioca amarga o nono jogo consecutivo sem vitória, acumulando cinco empates e quatro derrotas.

O primeiro tempo foi acirrado, com jogadas fortes, resultando em uma expulsão para cada time. O Botafogo teve Eduardo expulso primeiro, enquanto o Coritiba perdeu Jamerson pouco antes do intervalo.

No segundo tempo, os gols só saíram nos acréscimos, com Tiquinho Soares marcando de pênalti para o Botafogo e Edu empatando em seguida para o Coritiba.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Cruzeiro no estádio Nilton Santos às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (3), enquanto o Coritiba visita o Bragantino em Bragança Paulista no mesmo dia e horário.

O Botafogo começou pressionando e teve uma boa chance aos seis minutos, com Eduardo cobrando falta defendida por Pedro Morisco.

O Coritiba também buscava o ataque e quase marcou em um escanteio que Tiquinho Soares salvou perto da linha.

A situação se complicou para o Botafogo aos 31 minutos, quando Eduardo foi expulso por uma entrada em Andrey. O árbitro inicialmente mostrou o cartão amarelo para o meia alvinegro, mas mudou sua decisão após revisão do VAR.

Mesmo com um jogador a menos, o Botafogo continuou pressionando, mas o Coritiba também teve suas chances, com Diogo Oliveira cabeceando por cima e Marcelino Moreno errando o alvo.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Coritiba também teve um jogador expulso, quando Jamerson fez uma falta dura em Junior Santos e recebeu o cartão vermelho direto.

No segundo tempo, o Botafogo voltou em busca do gol, mas encontrou dificuldades para criar boas oportunidades.

O Coritiba tentava aproveitar os espaços, porém sem sucesso.

Os cariocas assustaram em duas ocasiões, com Marlon Freitas mandando a bola por cima do travessão e Cuesta chutando dentro da área, mas a bola desviou na defesa.

Nos minutos finais, o Botafogo foi para cima em busca do gol e quase marcou com Cuesta, mas Kuscevic salvou em cima da linha.

No entanto, aos 51 minutos, Carlos Alberto foi derrubado na área, resultando em um pênalti que Tiquinho Soares converteu com categoria. No entanto, o Coritiba não desistiu e empatou aos 54 minutos com Edu, decretando o empate no estádio Couto Pereira.

