Botafogo é eliminado da Copa Sul-Americana pelo Defensa y Justicia

No jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Botafogo foi eliminado pelo Defensa y Justicia, da Argentina. A partida, disputada no estádio Florêncio Sola, terminou com a vitória do time argentino pelo placar de 2×1.

O Botafogo, que havia empatado o jogo de ida por 1×1, entrou em campo mas não conseguiu segurar o ímpeto do Defensa y Justicia. Desde o início, o time argentino pressionou e encontrou espaços na defesa alvinegra.

Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Defensa y Justicia abriu o placar. Após uma jogada bem trabalhada, o atacante argentino finalizou com precisão e colocou a equipe da casa em vantagem. O Botafogo chegou ao empate no final do primeiro tempo, com o auxílio do VAR.

No segundo tempo, o Defensa y Justicia ampliou a vantagem. Em um contra-ataque rápido, o time argentino aproveitou uma desatenção da defesa botafoguense e marcou o segundo gol da partida.

O Botafogo pressionou nos minutos finais, mas esbarrou na boa atuação da defesa adversária.

Com esse resultado, o Botafogo se despede da Copa Sul-Americana, enquanto o Defensa y Justicia avança para a semifinal da competição. A equipe argentina terá pela frente um novo desafio, em busca do tão sonhado título continental.

A eliminação do Botafogo representa um duro golpe para o clube e seus torcedores, que esperavam avançar na competição. Agora, o foco da equipe carioca se volta para o Campeonato Brasileiro.

Apesar da eliminação, é importante destacar o esforço e a dedicação dos jogadores do Botafogo, que lutaram até o final em busca da classificação. A equipe deixou tudo em campo, mas não conseguiu superar o time argentino.

FICHA TÉCNICA

Defensa y Justicia 2 x 1 Botafogo

Data: 30/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Competição: Jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana

Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Dionísio Ruíz (COL) e Sebastián Vela (COL)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

Cartões amarelos: Diego Costa (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Fernández (14’/1°T), Bologna (contra, 48’/1°T), Nico Fernández (26’/2°T)

Defensa y Justicia: Bologna; Sant’Anna, Malatini, Cardona e Soto; Gutiérrez (Solari e depois Caceres), Barbona (Ramos) e López; Tripichio, Togni (Alanis) e Fernández (Lucas Pratto). Técnico: Julio Vaccari

Botafogo: Gatito Fernández; Di Plácido (Ponte), Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa (Segovia), Marlon Feitas (Gabriel Pires) e Tchê Tchê; Lucas Fernandes (Janderson), Luis Henrique (Carlos Alberto) e Diego Costa. Técnico: Bruno Lage

Fonte: Esportes