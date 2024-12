Botafogo é eliminado na estreia da Copa Intercontinental após ser goleado pelo Pachuca

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama encerrou sua temporada de 2024 com uma vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal. O destaque da partida foi Vegetti, que marcou os dois gols do Gigante da Colina, consolidando sua importância para a equipe ao longo do ano.

O Vasco, que chegou a sonhar com uma vaga na Copa Libertadores, garantiu sua participação na Copa Sul-Americana após um ano marcado por altos e baixos, incluindo uma campanha até as semifinais da Copa do Brasil. Com a vitória, o time carioca terminou o campeonato na décima posição, somando 50 pontos.

O jogo começou com o Cuiabá pressionando e quase abrindo o placar aos quatro minutos, quando Max acertou a trave e, no rebote, Derik também carimbou o poste. Aos 11 minutos, Denílson teve uma boa chance, mas o goleiro Léo Jardim fez uma defesa crucial. O Vasco respondeu de forma eficaz aos 16 minutos, quando Coutinho fez uma inversão para Puma Rodríguez, que encontrou Vegetti na área para abrir o placar.

O Cuiabá não se entregou e conseguiu o empate aos 32 minutos. Derik Lacerda, após receber de Denílson, chutou e, no rebote de Léo Jardim, marcou o gol. Inicialmente, o lance foi anulado por impedimento, mas o VAR confirmou a legalidade do gol.

Antes do intervalo, o Vasco retomou a liderança no placar aos 42 minutos, com Vegetti novamente balançando as redes após receber passe de Mateus Carvalho. Com isso, o time carioca foi para o intervalo em vantagem.

No segundo tempo, o técnico Felipe fez alterações estratégicas, colocando Victor Luís e Maxime Dominguez em campo. Apesar das mudanças, o Vasco manteve o controle do jogo. Aos 28 minutos, Paulinho chegou a ampliar o placar, mas o gol foi anulado por impedimento de Victor Luís.

Nos minutos finais, o Vasco quase marcou o terceiro gol, mas Mateus salvou a tentativa. Com a vitória, o Gigante da Colina encerra o ano com a moral elevada e já começa a planejar 2025, que inclui a busca por um novo técnico e a definição da venda da Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

Por outro lado, o Cuiabá se despede da Série A na lanterna, com apenas 30 pontos, e enfrentará o desafio de se reestruturar para buscar o retorno à elite do futebol brasileiro. A derrota marca o fim de uma temporada difícil para a equipe mato-grossense, que agora precisa se reorganizar para o próximo ano.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1X2 VASCO

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Data: 08/12/2024

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Cartão amarelo: Maxime Dominguez (Vasco)

GOLS: Derik Lacerda, aos 32′ do 1ºT (Cuiabá) ,Vegetti, aos 16′ do 1ºT e aos 42′ do 1ºT (Vasco)

CUIABÁ: Mateus Pasinato; Railan (Matheus Alexandre), Bruno Alves, Gabriel e Juan Tavares; Lucas Mineiro, Denílson (Eliel) e Max (Kauan Cristtyan); Clayson (David), Jadson e Derik Lacerda. Técnico: Bernardo Franco.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Leandrinho (Victor Luís); Mateus Carvalho, Hugo Moura (Maxime Dominguez), Jair (Sforza) e Philippe Coutinho (Paulinho); Alex Teixeira (Payet) e Vegetti. Técnico: Felipe.

Fonte: Esportes