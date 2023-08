Botafogo empata com o Cruzeiro e aumenta liderança no Brasileirão

Um ponto a mais! Na noite deste domingo (6), o Botafogo empatou por 0 a 0 com o Cruzeiro no Estádio do Mineirão, em partida válida pela décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro e somou um importante ponto para a sequência da competição.

O destaque ficou para o sistema defensivo da equipe alvinegra, que mostrou bastante solidez durante a partida e teve em Lucas Perri uma noite brilhante com defesas espetaculares. Líder isolado com 44 pontos, o Alvinegro segue com uma boa vantagem para o segundo colocado.

Na quarta-feira (9), o time de Bruno Lage tem o duelo de volta das oitavas Conmebol da Sul-Americana contra o Guarani-PAR, às 19h, no Estádio Defensores Del Chaco. Pelo Brasileiro, o próximo compromisso é contra o Internacional no sábado (12), às 21h, no Estádio Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 0 x 0 Botafogo

Data/Horário: 06/08/2023 (Domingo), às 18h30

Local: Mineirão

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Quarto árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

Amarelos: Luciano Castán (Cruzeiro); Marçal e Tiquinho Soares (BOTAFOGO)

Vermelhos: –

Gols: –

Cruzeiro: Anderson; William (Palacios), Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva, Machado (Mateus Vital) e Matheus Pereira (Nikão); Arthur Gomes (Paulo Vitor) e Gilberto (Rafael Elias). Técnico: Pepa.

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácio, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê (Janderson), Marlon Freitas e Eduardo (Danilo Barbosa); Junior Santos (Mati Segovia), Victor Sá (Carlos Alberto) e Tiquinho Soares (Lucas Fernandes). Técnico: Bruno Lage.

Fonte: Esportes