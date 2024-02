Botafogo faz 2 a 0 mas sede empate no final

Em um emocionante confronto entre o segundo colocado, Botafogo, e o terceiro colocado, Nova Iguaçu, pela Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o duelo terminou em empate por 2 a 2. A partida teve como palco o Bezerrão, no Distrito Federal.

No início do jogo, o Botafogo chegou a abrir uma vantagem de 2 a 0, porém, a estrela do centroavante Carlinhos brilhou e ele marcou dois gols, garantindo o empate para o Nova Iguaçu. O resultado esfriou o embalo do Botafogo, que agora acumula 11 pontos, dois a menos que o líder Fluminense.

Com o empate cedido no final, o Botafogo terá pela frente o Flamengo no próximo clássico, na próxima quarta-feira. A partida será um grande desafio para o técnico Tiago Nunes e sua equipe.

No primeiro tempo, mesmo com as condições do campo do Bezerrão não sendo as ideais, as equipes conseguiram criar algumas oportunidades. O Botafogo abriu o placar aos 44 minutos, com o zagueiro Lucas Halter, que marcou seu primeiro gol com a camisa do clube.

No segundo tempo, o Botafogo teve uma boa chance com Jeffinho, mas o goleiro do Nova Iguaçu, Fabrício Santana, espalmou para escanteio. Aos 18 minutos, o Botafogo ampliou a vantagem com um pênalti convertido por Eduardo.

No entanto, o Nova Iguaçu não se deu por vencido e reagiu rapidamente. Carlinhos aproveitou uma desatenção da zaga do Botafogo e diminuiu a vantagem aos 21 minutos. O atacante foi o destaque do jogo e empatou aos 43 minutos, marcando seu segundo gol na partida e seu quinto na competição.

Carlinhos tem se mostrado um artilheiro implacável nesse Campeonato Carioca, marcando gols contra Flamengo, Vasco e Botafogo. Ele não atuou contra o Fluminense devido a suspensão. Com cinco gols em cinco jogos, ele lidera a artilharia da competição.

Na próxima rodada da Taça Guanabara, o Nova Iguaçu receberá o Madureira, quarto colocado, na quinta-feira. Será mais um desafio para Carlinhos mostrar sua habilidade em busca do título.

Fonte: Esportes