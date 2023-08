Botafogo goleia o Bahia e se mantém na liderança isolada do Brasileirão

Com um golaço de Raphael Veiga, o Palmeiras venceu o Vasco da Gama por 1 a 0, neste domingo (27), no Allianz Parque, e se isolou como clube com mais vitórias na história do Campeonato Brasileiro: 698 triunfos desde 1959, um a mais do que o São Paulo, segundo colocado.Desde 2014, somando dez edições do Nacional, o Verdão é o time que mais pontua: 635 pontos contra 630 do Flamengo e 594 do Atlético-MG.

O Alviverde, aliás, só foi derrotado quatro vezes nos últimos 44 jogos de Campeonato Brasileiro (somando 26 vitórias e 14 empates). Na atual edição, o Palmeiras é o segundo que menos perdeu (três derrotas, uma a mais que o Botafogo), tem o segundo melhor ataque (37 gols, atrás do Botafogo, com 38), a segunda melhor defesa (17 gols sofridos, seis a mais do que o Botafogo) e o segundo melhor saldo de gols (20, sete a menos do que o Botafogo).



Como mandante, o Palmeiras só foi derrotado uma vez nos últimos 21 jogos de Brasileiro (somando 16 vitórias e quatro empates). Nos últimos 41 jogos como mandante, por qualquer competição, foram apenas duas derrotas, com 30 vitórias, nove empates, com 83 gols marcados e 24 gols sofridos.

Além disso, com cinco partidas consecutivas sem sofrer gols (Atlético-MG, Cruzeiro, Cuiabá, Deportivo Pereira-COL e Vasco da Gama), o Palmeiras igualou a sequência de cinco balizas a zero de fevereiro e março de 2022,quando passou ileso por Inter de Limeira, Athletico-PR, Guarani, São Paulo e Santos.

O Verdão também alcançou dez jogos de invencibilidade contra o Vasco (seis vitórias e quatro empates). Dentre os considerados 12 principais clubes do país, o Vasco é o segundo com maior desvantagem no confronto direto com o Palmeiras: são 30 vitórias a mais do Maior Campeão do Brasil, que só tem desempenho melhor contra o Santos, com 44 vitórias a mais.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 1 x 0 Vasco

Data: 27/08/2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Competição: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Robson Bambu, Zé Gabriel (VAS), Richard Ríos, Luan (PAL)

Cartões vermelhos: –

Gols: Raphael Veiga (19’/2°T)

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino (Luan), Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga; Artur (Marcos Rocha), Dudu (Breno Lopes) e Rony (Flaco López). Técnico:

Fonte: Esportes