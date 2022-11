Botafogo goleia o Santos e briga por uma vaga na Copa Libertadores

Em uma grande partida coletiva da equipe em sintonia com a torcida nas arquibancadas, o Botafogo dominou o duelo e derrotou o Santos por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (10.11), no Estádio Nilton Santos, e entrou no grupo dos oito melhores do Campeonato Brasileiro.

Com dois golaços de Lucas Fernandes, o grande destaque da partida, e um do artilheiro Tiquinho Soares, a equipe comandada por Luis Castro construiu o resultado positivo sem dificuldades contando com o apoio incondicional dos torcedores.

Com 53 pontos, o Glorioso está na oitava colocação e vai para Curitiba disputar uma batalha final diante do Athletico-PR, no domingo (13.11), às 16h, na Arena da Baixada. Uma vitória pode garantir ao Alvinegro uma vaga na Copa Libertadores. Vamos juntos por mais esse objetivo!

FICHA DO JOGO:

Data/horário: 10/11/22 (Quinta-feira), às 20h

Local: Estádio Nilton Santos

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Luanderson Lima dos Santos

Árbitro de vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sa

Amarelos: Hugo e Gabriel Pires (BOTAFOGO); Camacho, Rodrigo Fernández e Carabajal (Santos)

Vermelhos: Eduardo Bauermann

Gols: Lucas Fernandes aos 9’/1ºT e aos 7/2ºT; Tiquinho Soares aos 24’/2ºT (BOTAFOGO) / – (Santos)

BOTAFOGO: Lucas Perri; Daniel Borges (Rafael), Adryelson, Victor Cuesta (Carli) e Hugo (Saravia); Tchê Tchê, Gabriel Pires (Jacob Montes) e Lucas Fernandes (Patrick de Paula); Jeffinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

SANTOS: João Paulo; Nathan, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho (Sandry), Rodrigo Fernández e Carabajal (Taílson); Ângelo (Lucas Barbosa), Luan e Marcos Leonardo (Rwan). Técnico: Orlando Ribeiro.

Fonte: Agência Esporte