Botafogo pode igualar recorde do Corinthians no 1º turno do Brasileirão

Com 44 pontos até a 18ª rodada, o Botafogo lidera o Brasileirão Assaí com uma distância de 13 pontos para o segundo colocado, Flamengo. A caminhada rumo ao título chega à metade neste fim de semana, com o término do 1º turno da competição. O Glorioso tem 81% de aproveitamento e pode igualar a marca do Corinthians campeão brasileiro de 2017, que conquistou 47 pontos em 19 rodadas e garantiu o título a três jogos do final do campeonato.

Trata-se da maior pontuação de um clube desde que o sistema de pontos corridos com 20 clubes foi instituído em 2006.

Nessas 18 edições de 2006 a 2023, nove dos líderes até o encerramento do 1º turno somaram 40 pontos ou mais. São os casos do São Paulo em 2007 e 2018 (40 e 41, respectivamente), Grêmio em 2008 (41), Atlético-MG em 2012 (43), Cruzeiro em 2013 e 2014 (40 e 43, respectivamente), Corinthians em 2015 e 2017 (40 e 47, respectivamente) e Flamengo em 2019 (42).

Corinthians foi campeão brasileiro de 2017 e conquistou 47 pontos no 1º turno

O ano de 2012 apresentou um caso diferente. O Fluminense, que veio a ser o campeão, era o segundo colocado no primeiro turno e tinha 42 pontos até então.

Destes, seis confirmaram a boa campanha com o título ao final do campeonato: São Paulo de 2007, Cruzeiro de 2013 e 2014, Corinthians de 2015 e 2017 e o Flamengo de 2019.

CORINTHIANS X BOTAFOGO

Caso alcance 47 pontos, o Botafogo terá uma campanha um pouco diferente do Corinthians. A equipe paulista terminou as 19 rodadas de forma invicta, com 14 vitórias e cinco empates. O clube carioca, por sua vez, apresenta 14 vitórias, dois empates e duas derrotas e pode ter um triunfo a mais.

A defesa é um dos pontos fortes de Botafogo e Corinthians, que sofreram dez e nove gols, respectivamente. O número de gols é o mesmo: 32 para ambos.

No comando do ataque, Jô para o Corinthians liderou a artilharia em 2017 até a metade do campeonato, com 11 gols, e foi o goleador da edição, com 18. Agora, Tiquinho Soares já balançou as redes para o Botafogo 13 vezes e está cinco gols à frente dos segundos colocados, Deyverson e Vitor Roque.

Pelo Corinthians, Jô foi artilheiro e melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2017

Confira a 19ª rodada do Brasileirão Assaí:

Sábado (12)

Botafogo x Internacional – 21 horas – Nilton Santos, em Rio de Janeiro

Domingo (13)

Atlético (MG) x Bahia – 11 horas – Mineirão, em Belo Horizonte

Corinthians x Coritiba – 16 horas – Neo Química Arena, em São Paulo

Grêmio x Fluminense – 16 horas – Arena do Grêmio, em Porto Alegre

América (MG) x Goiás – 16 horas – Independência, em Belo Horizonte

Flamengo x São Paulo – 18h30 – Maracanã, no Rio de Janeiro

Fortaleza x Santos – 18h30 – Arena Castelão, em Fortaleza

Segunda-feira (14)

Palmeiras x Cruzeiro – 19 horas – Allianz Parque, em São Paulo

Red Bull Bragantino x Vasco – 21 horas – Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Terça-feira (15)

Athletico Paranaense x Cuiabá – 20 horas – Ligga Arena (Arena da Baixada), em Curitiba

Fonte: Esportes