Botafogo vence o Fluminense pelo Caricão

Reprodução: Flickr – 29/01/2023 O presidente do comitê militar da Otan, o tenente-almirante Rob Bauer

O almirante Rob Bauer, da Marinha Real Holandesa, e presidente do comitê militar da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) , afirmou, na última sexta-feira (27), que a organização está “pronta” para um confronto direto com a Rússia .

“Temos que estar prontos. Não temos tempo para nos prepararmos porque depende deles quando vierem”, disse ele em entrevista ao canal RTP. Ele ainda defendeu a priorização do que chamou de “economia de guerra em tempos de paz”.

A fala do líder militar da Otan ocorre poucos dias depois da Rússia criticar os Estados Unidos por “envolvimento direto” no confronto ao enviar tanques de guerra à Ucrânia .

Na última quarta-feira (25), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que encaminharia 31 tanques do modelo M1A1 Abrams para a Ucrânia. A Alemanha e a Espanha também anunciaram reforços militares a Kiev .

Uma autoridade russa afirmou, nesta quinta-feira (19), que a derrota do país no conflito contra a Ucrânia pode desencadear uma guerra nuclear . A invasão da Rússia completa, no dia 24 de fevereiro, um ano.

A fala foi feita por Dmitri Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, no telegram. Ele estava tecendo comentários sobre o encontro dos países da Otan para tratar de maiores investimentos para auxiliar a Ucrânia.

“Baladeiros políticos subdesenvolvidos repetem como mantra: ‘para obter a paz, a Rússia precisa perder’. Nunca lhes ocorre trazer a seguinte conclusão elementar disso: a derrota de uma potência nuclear numa guerra convencional pode levar a uma guerra nuclear. Potências nucleares não perdem conflitos em que seu destino está em jogo”, escreveu no Telegram.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo