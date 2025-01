BPA e sedam Realiza Operação de Fiscalização Ambiental e Combate à Pesca Predatória no período do defeso

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPA) iniciou por meio da Coordenadoria de Proteção Ambiental (COPAM) SEDAM, uma importante ação na Operação IARA, destinada à fiscalização ambiental na Bacia Hidrográfica do Alto, Médio e Baixo Madeira. O foco principal é combater ilícitos ambientais, sobretudo no período do defeso, garantindo a preservação dos recursos naturais e da biodiversidade da região.

Na primeira semana do ano de 2025, durante patrulhamento no lago Cujubim Grande, atendendo a denúncias de moradores sobre pesca predatória com uso de malhadeiras — petrechos proibidos pela legislação ambiental vigente — a equipe do BPA identificou e apreendeu 1.770 metros de malhadeiras armadas no local. Parte desses equipamentos continha peixes de diversas espécies, como Cará, Traíra, Pescada, Bodó, Cuiu-Cuiu e Branquinha, que foram imediatamente devolvidos ao seu habitat natural.

Apesar dos responsáveis pelos petrechos não terem sido encontrados, a ação foi essencial para coibir práticas de pesca ilegal, previstas como crime ambiental no artigo 34 da Lei Federal nº 9.605/98 e na Portaria nº 001/1999 do IBAMA. Os materiais apreendidos foram incinerados, conforme determina o Decreto Federal nº 6.514/08.

A atuação do BPA no período do defeso reforça o compromisso com a preservação ambiental, destacando a importância de proteger os estoques pesqueiros e os ecossistemas aquáticos, fundamentais para a sustentabilidade das comunidades ribeirinhas e a manutenção da biodiversidade.

O BPA reafirma seu compromisso com a proteção ambiental e segue vigilante na prevenção e combate a práticas predatórias na região.

Fonte: PM RO