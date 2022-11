Bragantino derrota o Avaí e fica mais perto da Copa Sul-Americana

Reprodução: commons – 08/09/2022 Rei Charles III

Em um evento com líderes mundiais no Palácio de Buckingham , em Londres , o rei Charles III afirmou que o Brasil é “fundamental para a preservação do planeta” . A declaração foi dada na última sexta-feira (4) em uma conversa privada com o presidente do Banco do Brasil , Fausto Ribeiro.

O monarca britânico, conhecido por sua atuação na preservação do meio ambiente, recebeu ativistas, empresários e políticos para uma reunião que contou com mais de 200 participantes. O encontro teve como objetivo realizar uma prévia da COP27 – realizada no Egito a partir deste domingo (6) – já que Charles não poderá participar.

Entre os vários convidados, estavam presentes o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, o enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, e o presidente da COP, Alok Sharma.

Do Brasil, compareceram no evento o presidente do BB, Fausto Ribeiro, o diretor-executivo da Klabin, Cristiano Teixeira, e um representante da Natura.

Segundo o executivo do BB, o ele comentou sobre as ações do banco estatal e do governo federal para o meio ambiente, como o Plano ABC, que estimula a redução de emissões de gases de efeito estufa.

De acordo com o Palácio de Buckingham, a recepção foi organizada para “facilitar a discussão sobre o crescimento sustentável, o progresso feito desde a COP26 em Glasgow e os esforços coletivos e contínuos para combater as mudanças climáticas”.

Em 2021, Charles foi à COP26 em Glasgow, na Escócia e reiterou em seu discurso: “Só posso pedir a vocês, como tomadores de decisão do mundo, que encontrem maneiras práticas de superar as diferenças para que todos possamos trabalhar juntos para resgatar este precioso planeta e salvar o futuro ameaçado de nossos jovens.”

Fonte: IG Mundo