Bragantino derrota o Fluminense, se mantém no segundo lugar e se aproxima do líder

O Red Bull Bragantino conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo (22), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada do Brasileirão. O gol foi marcado por Eduardo Sasha, em cobrança de pênalti.

Com esse resultado, o Massa Bruta mantém a segunda posição no campeonato, agora com 52 pontos, e diminuiu a diferença em relação ao Botafogo para apenas sete pontos.

A equipe comandada pelo treinador português Pedro Caixinha fez uma excelente partida desde o início e abriu o placar relativamente cedo, conseguindo assim a oitava partida consecutiva sem derrota.

Embora o Fluminense tenha equilibrado o jogo no primeiro tempo, após o gol, o Bragantino dominou completamente o segundo tempo, encurralando o tricolor e quase ampliando o placar.

O Fluminense ficou na nona posição e perdeu contato com o G4, embora aposte na final da Libertadores para garantir a vaga direta na competição em 2024. O tricolor tem 42 pontos, cinco a menos que o Palmeiras, que ocupa a quarta posição.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino receberá o Atlético-MG novamente em casa, na quarta-feira (25), às 19h. Já o Fluminense jogará no mesmo horário, em Volta Redonda, contra o Goiás. O Maracanã estará cedido à Conmebol para a final da Libertadores.

O Red Bull Bragantino começou o jogo de maneira impressionante, acertando duas vezes a mesma trave em apenas três minutos. O Fluminense parecia perdido e apático, demorando a se encontrar na partida.

Uma particularidade tática foi André começando como zagueiro desde o início. O volante tricolor (e da seleção) já desempenhou essa função em várias partidas, geralmente quando o time está perdendo ou precisa de gols. Porém, Fernando Diniz nunca havia iniciado um jogo com essa formação.

No embalo inicial do Bragantino, veio o pênalti cometido por Alexander. Mérito da coragem de Matheus Gonçalves, que foi derrubado. Eduardo Sasha converteu a penalidade e abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo.

A partir daí, o Fluminense entrou no jogo. Passou a sair com mais precisão e teve chances de empatar ainda no primeiro tempo. No entanto, Cleiton foi decisivo no momento mais perigoso do tricolor.

O Fluminense não conseguiu manter a consistência apresentada no primeiro tempo. As substituições feitas por Diniz não surtiram efeito, enquanto o Red Bull Bragantino aumentou a presença no ataque e pressionou bastante o tricolor.

O técnico do Flu optou por reforçar a linha de ataque, colocando quatro atacantes, mas não conseguiu controlar o meio-campo para abastecer os jogadores mais adiantados. O Fluminense terminou a partida sem laterais de ofício.

Por sua vez, o Bragantino se beneficiou de uma excelente atuação de Matheus Gonçalves e de uma conscientização tática que explica por que a equipe está tão bem colocada no Brasileirão.

Cano chegou a marcar um gol nos acréscimos do segundo tempo, mas foi corretamente anulado por impedimento do argentino.

