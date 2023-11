Bragantino e Botafogo ficam no empate e Palmeiras dorme na liderança do Brasileirão

O Red Bull Bragantino somou mais um ponto no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (12), no Nabizão, o Massa Bruta empatou com o Botafogo em 2 a 2 pela 34ª rodada do Nacional. Thiago Borbas marcou os dois gols do Braga. Vitor Sá e Eduardo marcaram pelos visitantes.

Com este resultado, o time comandado pelo técnico Pedro Caixinha chegou aos 59 pontos na quarta posição.

O próximo desafio do Braga será apenas no dia 23 contra o Flamengo, O duelo, válido pela 30ª rodada, será realizado às 21h30, no Maracanã.

O jogo

O Braga começou o duelo de forma letal. Logo com 2 minutos de jogo, Léo Realpe afastou bola na zaga e viu Sasha dominar com liberdade no círculo central. O experiente jogador avançou pelo meio e passou para Vitinho na esquerda. O ponta trouxe para a grande área e bateu cruzado. A bola bateu no pé da trave e sobrou para Thiago Borbas empurrar para o gol vazio.

A equipe bragantina valorizou a posse de bola e esfriou a reação do rival. Sasha finalizou duas vezes de fora da área, aos 16 e os 18 minutos, mas ambas as tentativas saíram pela linha de fundo.

O Botafogo conseguiu o empate aos 34 minutos, com Vitor Sá, e a virada aos 36 minutos, com Eduardo.

Precisando da virada, o Massa Bruta voltou do intervalo sufocando o Botafogo. Com 20 minutos de jogo, Lucas Evangelista recebeu de Henry Mosquera na entrada da área e arriscou de esquerda, mas Perri encaixou. Um minuto e meio depois, Sasha também bateu de longe e viu a bola passar ao lado da trave antes de sair pela linha de fundo.

Aos 4 minutos, Sasha finalizou de cabeça na pequena área, mas Perri conseguiu mandar para escanteio. Aos 7, Jadsom bateu de longe procurando o ângulo, porém a bola saiu pela linha de fundo.

O Botafogo teve uma grande chance aos 19 minutos. Diego Hernández bateu dentro da área, mas Cleiton conseguiu defender. Na sobra, Jadsom desviou para escanteio o chute de Gabriel Pires que tinha endereço certo.

Luan Cândido respondeu pelo Braga aos 22 minutos ao chutar pela esquerda na risca da grande área, mas Perri saltou para salvar o empate.

O Red Bull Bragantino continuou tentando infiltrações na zaga rival, mas as finalizações vieram apenas em jogadas de bola parada. Luan Cândido e Bruninho desviaram cruzamentos com cabeceios, aos 25 e aos 42, mas as tentativas saíram pela linha de fundo.

Aos 44, Alerrandro aproveitou cruzamento na área e finalizou de cabeça, mas Perri encaixou. Três minutos depois, Alerrandro recebeu na linha da grande área e buscou o ângulo, porém a bola saiu pela linha de fundo,

O Braga não desistiu do jogo e conseguiu o empate aos 50 minutos. Sorriso recebeu pela direta e cruzou na área para Borbas desviar de cabeça para o fundo do gol e dar números finais ao duelo.

Red Bull Bragantino 2 x 2 Botafogo

Local: Nabizão;

Público: 9990;

Renda: R$ 428.585,00;

Árbitro: Anderson Daronco-RS (FIFA);

Assistentes: Rafael da Silva Alves-RS (FIFA) e Luanderson Lima dos Santos-BA (FIFA);

Cartão amarelos: Léo Realpe e Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino); Diego Hernández (BOT);

Gols: Thiago Borbas, aos 2min do 1ºT e aos 50min do 2ºT (Red Bull Bragantino); Vitor Sá, aos 34min do 1ºT, e Eduardo, aos 36min do 1ºT (BOT).

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Realpe (Matheus Fernandes), Léo Ortiz e Juninho Capixaba (Alerrandro); Jadsom, Lucas Evangelista e Sasha (Bruninho); Henry Mosquera, Thiago Borbas e Vitinho (Sorriso). Técnico: Pedro Caixinha.

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal, Marlon Freitas, Tche Tche (Diego Hernández), Eduardo (Gabriel Pires), Junior Santos (Danilo Barbosa), Tiquinho Soares (Diego Costa) e Victor Sá (Hugo). Técnico: Lucio Flávio.

