Brasil é líder na América Latina e ultrapassa o Canadá dentre as 10 maiores economia do mundo

O Brasil voltou a lidera a lista das 10 maiores economias da América Latina em 2023, com um estimado PIB de US$ 2,13 trilhões, de acordo com as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI). Em segundo lugar está o México, com um PIB previsto de US$ 1,81 trilhão, seguido pela Argentina, que completa o pódio com US$ 621,83 bilhões.

Além disso, a projeção do FMI destaca o retorno do Brasil ao seleto grupo das 10 maiores economias globais, ocupando a nona posição e ultrapassando o Canadá, que tem um PIB projetado de US$ 2,12 trilhões. Essa ascensão evidencia o notável crescimento econômico do Brasil em escala mundial.

“O Brasil nos surpreendeu com sua força em termos de crescimento. Há várias razões para isso. Uma delas é o crescimento da agricultura. As reformas que estão sendo feitas e melhores perspectivas no gerenciamento macroeconômico também influenciam”, explicou o diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, Rodrigo Valdés.