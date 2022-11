Brasil e Paraguai assinam acordo para ações conjuntas na área de saúde animal

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) do Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária do Paraguai firmaram um memorando de, nesta terça-feira (22), sobre cooperação em saúde animal.

O documento assinado pelo ministro Marcos Montes e o ministro paraguaio Santiago Bertino, tem como objetivo fazer que ambos os países cooperem no intercâmbio de informações sobre saúde animal, na ação conjunta de vigilância epidemiológica nos municípios localizados na linha de fronteira e na ação conjunta de vigilância sanitária nos pontos de ingresso na linha de fronteira.

“O Memorando será um relevante instrumento de cooperação na área de saúde animal, pois Brasil e Paraguai possuem desafios semelhantes, em especial, nas regiões fronteiriças”, disse o ministro brasileiro.

Além disso, os ministros também conversaram sobre os trâmites necessários para possibilitar o cultivo de tilápia no Reservado da Usina Hidrelétrica de Itaipu, que fica na fronteira entre os dois países. O potencial produtivo é estimado em 400 mil toneladas anuais de tilápia, com faturamento anual de R$ 2 bilhões e geração de 10 mil postos de trabalho diretos e 40 mil postos indiretos.

Para viabilizar a produção, é preciso uma alteração na lei por parte do Paraguai e remodelação do Acordo para Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios Limítrofes celebrado entre os respectivos governos em 1999 para autorizar o cultivo de espécies exóticas no reservatório.

Fonte: AgroPlus