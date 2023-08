Brasil em vias de se tornar o maior exportador de soja e milho do planeta

No acumulado de janeiro a agosto deste ano, as exportações de soja no Brasil já superam o total embarcado nos 12 meses anteriores.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a previsão é fechar os primeiros oito meses de 2023 com 80 milhões de toneladas do grão embarcadas.

Segundo o diretor de Conteúdo do Canal Rural, Giovani Ferreira, se o país repetir o desempenho de remessas de setembro a dezembro de 2022, fechará este ano com 94 milhões de toneladas de soja embarcadas.

“No entanto, considerando o potencial em uma safra que ultrapassa as 150 milhões de toneladas produzidas, podemos nos aproximar das 100 milhões de toneladas de soja embarcadas em 2023”.

A produção brasileira de milho nesta temporada se aproxima de 110 milhões de toneladas e a exportação também pode ser recorde.

Conforme Ferreira, os embarques do cereal entre janeiro e agosto, de 24 milhões de toneladas, já superam todo o ano de 2021, quando foram enviados ao exterior 20,4 milhões de toneladas do grão.

Assim, a tendência é que o país encerre o ano com cerca de 49 milhões de toneladas de milho remetidas ao exterior.

“Contudo, há o potencial, bastante factível, de o Brasil romper a barreira de 50 milhões de toneladas de milho embarcadas em 2023 e, com isso, tornar-se, pelo menos momentaneamente, o maior exportador de soja e milho do mundo”, considera Ferreira

Desta forma, contado os envios de soja e milho, o país pode chegar a marca de 150 milhões de toneladas. “É um ano bem importante, já que o Brasil se posiciona não apenas com soja, mas também com o milho no mercado internacional”, finaliza o diretor.

PRODUÇÃO – De outro lado, um relatório da empresa hEDGEpoint Global Markets, divulgado nesta terça-feira (29.08) aponta um crescimento moderado na área e uma perspectiva de rendimento relativamente favorável, a empresa projeta a produção de soja na safra 2023/24 em cerca de 163 milhões de toneladas.

As perspectivas de produção de milho são menos favoráveis devido a fatores econômicos e menor otimismo em relação ao rendimento, com a produção total estimada em 133 milhões de toneladas.

“Este ano, temos custos mais baixos, porém preços também mais baixos. No entanto, os preços caíram mais do que os insumos e, portanto, as margens estão mais apertadas do que nos últimos três anos. Isso é verdade para ambos, mas as margens esperadas para o milho de inverno estão mais apertadas do que as da soja”, afirma o analista de Grãos e Oleaginosas da empresa, Pedro Schicchi.

Fonte: Pensar Agro