Brasil encara a Jamaica; jogo vale vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo

Depois de enfrentar o Panamá e a França, a Seleção Brasileira terá um novo desafio pela frente: a Jamaica. As equipes do Grupo F tem duelo marcado para esta quarta-feira (2), às 7h (de Brasília), no estádio Retangular de Melbourne, na Austrália. A partida contará com a transmissão da TV Globo, Sportv, CazéTv e FIFA+.

O Brasil ocupa terceira posição, com três pontos, enquanto a Jamaica está na vice-liderança do grupo, com quatro pontos. A partida é decisiva para a Canarinho, que precisa da vitória para garantir a classificação. No entanto, uma derrota ou empate podem encerrar precocemente a campanha brasileira em solo australiano.

Retrospecto Brasil x Jamaica

Brasil e Jamaica já se enfrentaram duas vezes. Em 2007, na fase de grupos dos Jogos Pan-Americanos, a Seleção venceu por 5 a 0. Já em 2019, na estreia da fase de grupos da Copa do Mundo da França, o Brasil triunfou por 3 a 0, com hat-trick de Cristiane.

Estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2019

Créditos: Assessoria / CBF

A Canarinho

Com uma vitória sobre o Panamá e uma derrota contra a França nesta edição, a Seleção Brasileira está determinada a conquistar a classificação para as oitavas de final. Para o próximo desafio contra a Jamaica, a equipe busca a vitória para garantir a vaga na próxima fase. Outra possibilidade de classificação seria se o Panamá, último colocado no grupo com duas derrotas, conseguisse vencer a líder França.

Classificando para as oitavas de final, a Seleção Brasileira vai enfrentar integrantes do grupo H. Se ficar em primeiro lugar na tabela de classificação, a Canarinho encara o segundo colocado do grupo H; caso fique em segundo em seu grupo, o Brasil jogará contra o primeiro colocado do outro grupo. No grupo H, estão Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos.

Em Adelaide, Seleção Feminina Principal estreia na Copa do Mundo Feminina: Brasil x Panamá. Rafaelle

Créditos: Thais Magalhães/CBF

As jamaicanas

A Jamaica chega embalada pela vitória no último duelo contra o Panamá. Neste Mundial, as jamaicanas empataram com a França, por 0 a 0, e venceram o Panamá, por 1 a 0. Para o duelo, a jamaica poderá contar com Khadija Shaw, que foi expulsa e não enfrentou o Panamá, mas volta a campo contra a seleção brasileira. A equipe centro-americana busca apenas o empate no jogo de quarta-feira (2).

