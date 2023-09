Brasil enfrenta Argentina neste domingo na final do futebol society em Rondônia

Na rodada deste sábado (9), o Uruguai foi superado pela Argentina com um placar de 4 x 2, enquanto o Brasil dominou o Paraguai com uma vitória convincente de 5 x 1. Ambas as seleções garantiram seu lugar na aguardada final que ocorre neste domingo. A Copa América de Futebol Society teve início na quinta-feira (7) e se estende até este domingo, no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Esse torneio internacional é realizado com o apoio do Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, com emenda parlamentar do deputado Edevaldo Neves (Patriota), e reúne as seleções do Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil. A entrada para assistir aos jogos é um quilo de alimento não perecível.

O presidente da Federação Internacional de Futebol Society – Fifos, Marcello Sangiovanni, enfatiza a importância do evento. “Trouxemos equipes de fora do Brasil, como Argentina, Paraguai e Uruguai, para competir com a Seleção Brasileira. É um evento de magnitude internacional que só pode ocorrer com o apoio fundamental do governo do estado de Rondônia, através da Sejucel, e da nossa própria federação, aqui em Rondônia”, afirmou.

Segundo o presidente da Confederação Brasileira de Soccer Society – CBSS, Humberto Tadeu, o futebol society é o tipo que os brasileiros gostam de jogar. “Para nós, é de suma importância que um estado do tamanho e da representatividade de Rondônia possa receber um evento dessa magnitude. O futebol society é uma modalidade de futebol que os brasileiros mais praticam. As pessoas vão até uma loja e pedem chuteiras com travas, e nós estamos aqui promovendo o esporte em todas as faixas etárias e gêneros. Este é o maior evento do futebol society do Brasil neste ano, e ele está acontecendo aqui, na Copa América em Rondônia”, ressaltou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, esta competição será um sucesso e deixará um legado para o esporte de Rondônia. “É uma honra para o Estado sediar a Copa América de Futebol Society, um torneio de destaque internacional. Nosso governo está empenhado em promover o esporte em nosso estado, liberando o talento de nossos atletas e a importância do esporte na transformação de vidas. Parabéns à Federação Society de Rondônia por sua especialização e organização especial, bem como por acreditar no crescimento do futebol society no estado”, destacou.

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes, enfatizou a relevância do evento para o desenvolvimento do esporte em Rondônia. “Nosso estado possui atletas com um potencial esportivo extraordinário. Parabenizamos a Federação Society de Rondônia pela organização, bem como por acreditar no crescimento da sociedade de futebol em nossa região”, finalizou.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira, 7 de setembro:

10h: Paraguai 0 x 2 Argentina

11h: Brasil 6 x 0 Uruguai

Sexta-feira, 8 de setembro:

10h: Paraguai 1 x 2 Uruguai

11h: Brasil 4 x 0 Argentina

Sábado, 9 de setembro:

11h30: Argentina 4 x 2 Uruguai

12h30: Brasil 5 x 1 Paraguai

Domingo, 10 de setembro:

Jogo final – às 9h Brasil x Argentina

Fonte: Governo RO