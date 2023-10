Brasil exportou quase 4 milhões de toneladas de carne de frango em 9 meses de 2023

As exportações brasileiras de carne de frango, incluindo produtos in natura e processados, alcançaram 3,905 milhões de toneladas nos primeiros nove meses deste ano, representando um aumento de 6,5% em comparação com o mesmo período do ano passado, que registrou 3,666 milhões de toneladas.

A informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que aponta ainda um crescimento de 2,8%, com um total de US$ 7,578 bilhões nos nove primeiros meses de 2023, em comparação com os US$ 7,373 bilhões registrados no mesmo período de 2022.

No que diz respeito ao mês de setembro, as exportações de carne de frango atingiram 397,1 mil toneladas, o que representa uma ligeira redução de 0,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram exportadas 400 mil toneladas. A receita total de setembro deste ano atingiu US$ 719,3 milhões, uma queda de 13,3% em comparação com o nono mês de 2022, que registrou US$ 830,1 milhões em receita.

O presidente da ABPA, Ricardo Santin, acredita que, mantidos os níveis atuais, impulsionados pelas vendas para diversos destinos, as exportações de carne de frango de 2023 poderão superar a marca de 5 milhões de toneladas.

Destacando os principais destinos das exportações em setembro, a China liderou com 57,1 mil toneladas, um aumento de 41,6% em relação ao mesmo mês de 2022. Outros destaques incluem os Emirados Árabes Unidos, com 35,2 mil toneladas (+19,8%), África do Sul, com 20,6 mil toneladas (+9,5%), Coreia do Sul, com 19,4 mil toneladas (+30,7%) e México, com 15,2 mil toneladas (+38,5%).

Em termos regionais, o Paraná continua sendo o principal exportador de carne de frango do Brasil, com 163,4 mil toneladas exportadas em setembro, um aumento de 8,1% em relação ao mesmo período de 2022. Santa Catarina ficou em segundo lugar, com 85,8 mil toneladas (+6,2%), seguido pelo Rio Grande do Sul, com 56,2 mil toneladas (-19,26%), São Paulo, com 21,5 mil toneladas (-12,6%), e Goiás, com 18,9 mil toneladas (+23%).

Luís Rua, diretor de mercados da ABPA, destaca que a ampla rede de exportações de carne de frango do Brasil foi um dos fatores distintivos nas vendas deste mês, com aumentos significativos nas exportações para a China, México e nações islâmicas, incluindo o Iraque e a Líbia.

