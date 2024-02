Brasil faturou R$ 8,4 bilhões em 22 dias de janeiro, com a exportação de açúcar

Nos próximos dias, teremos chuvas e mudanças climáticas em Minas Gerais – as projeções indicam até 50 mm de chuva – e no Centro-Oeste brasileiro, segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Centro-Oeste, as instabilidades ganham força, especialmente em Goiás, onde as chuvas frequentes impactam as lavouras e limitam as operações de colheita. Em Mato Grosso do Sul, as chuvas trazem alívio, enquanto em Mato Grosso, as condições de temperaturas e chuvas estão dentro do esperado para a época.

Na Região Sudeste, os corredores de umidade permanecem ativos, com destaque para chuvas mais intensas em Minas Gerais, podendo atingir volumes superiores a 50 mm em algumas áreas. Nas demais regiões, as chuvas variam de 5 a 15 mm, ocorrendo de forma isolada e passageira à tarde.

Na Região Sul, a massa de ar quente e seco predomina, mantendo o tempo firme no Rio Grande do Sul, enquanto chuvas isoladas e fortes podem ocorrer em áreas do Paraná e Santa Catarina, amenizando o calor intenso. Temperaturas podem se aproximar dos 38°C no sul do Rio Grande do Sul.

Na Região Norte, o instituto prevê chuvas mais intensas no centro-norte do Amazonas, com projeções de até 40 mm ao longo do dia. Já na Região Nordeste, chuvas são esperadas no Maranhão e sul da Bahia, enquanto o interior terá sol e calor.