Brasil perde para a Venezuela, mas garante primeiro lugar no Grupo A do Torneio Pré-Olímpico

A Seleção Feminina Principal está convocada para a disputa da Copa Ouro Feminina Concacaf 2024. Nesta quinta-feira (1), o técnico Arthur Elias anunciou a lista das 23 jogadoras que representarão o Brasil na competição. O evento aconteceu na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A convite CONCACAF, Brasil, Argentina, Colômbia e Paraguai enfrentarão as equipes da América do Norte e Central.

O torneio, que serve de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, acontecerá entre os dias 20 de fevereiro e 10 de março, passando por quatro cidades: San Diego, Carson e Los Angeles, na Califórnia, e Houston, no Texas.

Convocação da Seleção Feminina para a Copa Ouro – 01.02.2024

Seleção no Grupo B

O Brasil integra o grupo B ao lado da Colômbia, Panamá e o vencedor de Haiti e Porto Rico, que disputarão nas fases preliminares em busca da classificação.

A Seleção estreia na competição no dia 21, contra o vencedor de Haiti ou Porto Rico. No segundo confronto, as brasileiras encontrarão um velho conhecido, a Colômbia, no dia 24. A equipe encerra sua participação na fase de grupos no dia 26, diante do Panamá. Todas as partidas da primeira fase acontecerão no Estádio Snapdragon, em San Diego, na Califórnia. Os horários ainda serão divulgados pela entidade.

Competição acontecerá nos Estados Unidos

Confira a lista das convocadas para Copa Ouro Concacaf:

Goleiras

Letícia – Corinthians

Luciana – Ferroviária

Amanda – Fluminense

Defensoras

Rafaelle – Orlando Pride

Lauren – Kansas City

Antonia – Levante UD

Tarciane – Corinthians

Thaís Ferreira – Tenerife

Yasmim – Corinthians

Bia Menezes – São Paulo

Meio-campistas

Ary Borges – Racing Louisville

Aline Milene – São Paulo

Duda Sampaio – Corinthians

Julia Bianchi – Chicago Red Stars

Vitória Yaya – Corinthians

Atacantes

Duda Santos – Ferroviária

Adriana – Orlando Pride

Geyse – Manchester United

Bia Zaneratto – Kansas City

Debinha – Kansas City

Gabi Nunes – Levante UD

Gabi Portilho – Corinthians

Aline Gomes – Ferroviária

